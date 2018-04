Revoluce: Vodafone v podstatě smazal rozdíl mezi tarifem a předplacenkou

S balíčky FIX, které obsahují hlasové, datové i kompletní balíčky, získají zákazníci s předplacenými kartami stejný komfort jako ti tarifní. Obnoví se totiž každý měsíc automaticky, nicméně je k tomu i nadále nutné mít na předplacence dostatečně vysoký kredit.

Základní hlasový balíček s neomezeným voláním v síti vyjde měsíčně na 99 korun. Balíček neomezeného volání v síti a 100 volných minut do ostatních sítí pak stojí o dalších 150 korun více. Minuta hovoru na telefonní čísla mimo síť Vodafonu tak účastníka přijde na 1,50 Kč. Měsíční balíček s neomezeným voláním do všech sítí pak vyjde na 599 korun.

Hlasové balíčky FIX Balíček Zvýhodnění Cena (Kč/měsíc) Volání v síti neomezeně neomezené hovory v síti 99 Kč Volání do všech sítí neomezené hovory do vlastní sítě + 100 minut do ostatních sítí 249 Kč Volání do všech sítí neomezeně neomezené hovory do všech sítí 599 Kč

I v případě datových balíčků FIX, které bez rozdílu obsahují i neomezené SMS, má zákazník na výběr ze tří možností, lišících se datovým objemem. Na 99 korun vyjde balíček se 150 MB dat, o stokorunu dražší je pak balíček s datovým limitem 500 MB. Nejdražší datový balíček vyjde stejně jako ten hlasový na 599 korun a obsahuje 1,5 GB dat.

Datové balíčky FIX Balíček Cena (Kč/měsíc) 150 MB + neomezené SMS v síti 99 Kč 500 MB + neomezené SMS v síti 199 Kč 1,5 GB + neomezené SMS do všech sítí 599 Kč

Hlasové a datové balíčky lze navíc vzájemně kombinovat. Víceméně je však takové kombinování finančně nevýhodné. Důvod je prostý: levněji nabízí Vodafone třetí variantu balíčků FIX, která obsahuje vše (volání, data a SMS) a v součtu je levnější.

Méně náročným uživatelům postačí balíček s neomezeným voláním i SMS v síti a 500 GB dat. Za tento balíček si Vodafone z kreditu strhne částku 249 korun. Stejný objem služeb by přitom kombinací samostatných balíčků vyšel na 298 korun (hlasový za 99 Kč + datový za 199 Kč).

Druhý balíček obsahuje neomezené volání i SMS do všech sítí a 1,5 GB dat. Stojí 899 korun, tedy o 150 korun více než srovnatelný paušální tarif Red LTE (749 korun). Ten lze navíc aktuálně pořídit s e-shopovou slevou za pouhých 655 korun, platnost této ceny operátor garantuje po celou dobu trvání smlouvy.

V tomto případě je kombinace dílčích balíčků opravdu nevýhodná, zákazník by značně přeplatil. Stejný objem služeb (neomezené volání i SMS do všech sítí + 1,5 GB dat) by jej totiž v takovým případě vyšel na 1 198 korun.

Kompletní balíčky FIX Balíček Zvýhodnění Data Cena (Kč/měsíc) Komplet v síti neomezené hovory a SMS v síti 500 MB 249 Kč Komplet do všech sítí neomezené hovory a SMS do všech sítí 1,5 GB 899 Kč

U datových a kompletních balíčků může být měsíční útrata ještě vyšší. I v jejich případě se totiž při vyčerpání datového limitu daného balíčku automaticky aktivuje služba Data nad rámec balíčku (více o automatickém dokupování dat zde). Vyšším nákladům lze předejít její deaktivací, kterou musí zákazník učinit sám.

Za zavedení této služby přitom operátor nedávno dostal od Českého telekomunikačního úřadu pokutu ve výši jednoho milionu korun. Úřad také nařídil úpravu všech zákaznických smluv. Mají z nich být odstraněna ujednání, která operátora k automatické obnově datových služeb opravňují. Vodafone s rozhodnutím ČTÚ nesouhlasí a chce se odvolat (více zde).