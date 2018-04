Neomezená hudba od Nokie nebude tak neomezená

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že Nokia chystá neomezené stahování hudby do mobilních telefonů za paušální roční poplatek.

Služba se bude jmenovat Comes With Music a spuštěna by měla být v první polovině příštího roku. Při oznámení služby nebylo k dispozici mnoho informací, nyní však některé vyplouvají na povrch.

Cenu služby zatím stále neznáme, ale již víme, jak to bude s oním neomezeným stahováním. Jak již bylo řečeno dříve, skladby budou chráněny technologií DRM a budou k dispozici ve formátu WMA v kvalitě 128 pro starší nebo 192 kbit/s pro novější nahrávky.

Hudbu si budete moci stahovat přímo do telefonu a krom něj si ji ještě pustíte na počítači, který budete mít ke službě zaregistrovaný. A tady nastává první problém. Svou legálně získanou neomezenou hudbu nebudete moci použít jinde, Nokia zatím ani nesdělila, jak bude řešit případy, kdy uživatel vymění telefon za novější nebo si snad dovolí vyměnit rovnou celý počítač.

Pokud si budete chtít své skladby vypálit na CD, budete muset Nokii k paušálnímu poplatku ještě připlatit. Opět představitelé společnosti mlčí o tom, kolik by to mělo být.

Na první pohled atraktivní služba tak již tak výhodně nevypadá. Uvidíme, jestli se Nokia pod tlakem veřejnosti nerozhodne přísnou politiku trochu zmírnit. Jinak asi nebude příliš úspěšná, alespoň v našich končinách.