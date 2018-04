Neomezená data na předplacené kartě - vybrat si raději Twist, nebo Go?

Neomezený internet přes GPRS si u nás získal velkou oblibu. Mobilní operátoři byli první, kteří u nás dokázali nabídnout neomezený internet za paušál pod psychologickou hranicí 1000 korun, a tento krok se určitě vyplatil. Momentálně se k internetu připojuje přes neomezené GPRS asi 70 000 jejich zákazníků. Větší podíl si z tohoto koláče dokázal ukrojit Eurotel, protože se službou přišel první a je přeci jen o něco levnější. T-Mobile zase může svým zákazníkům nabídnout rychlejší kódování CS3 a CS4. Data Nonstop společnosti Eurotel používá asi 55 000 zákazníků a Data Unlimited od T-mobile okolo 15 000 zákazníků.

Eurotel Data Nonstop

Výhodou Data Nonstop společnosti Eurotel je také tarif Individual. Tento unikátní tarif umožňuje zákazníkům složit si měsíční paušál z připravených balíků jednotlivých služeb. Jedinou podmínkou je měsíčně utratit alespoň 150 korun. V případě, že vaše měsíční útrata na tuto částku nedosáhne, operátor vám naúčtuje měsíční plnění v hodnotě 150 korun. Ceny jednotlivých služeb nejsou ovšem u tarifu Individual příliš zajímavé, a tak jeho nejlepší využití je právě v kombinaci s Data Nonstop. Měsíčně tak můžete za internet platit pouze velikost paušálu Data Nonstop, která je momentálně 772 Kč.

T-Mobile Data Unlimited

Twist Data Unlimited nejsou nabízené jako služba, kterou si můžete ke své kartě aktivovat, ale speciální paušál. Ceny za hovory a zprávy se u Twist Data Unlimited účtují podle tarifu Twist Standard, GPRS je samozřejmě neomezené. Na tento tarif bohužel nemůžete přejít ze svého stávajícího čísla, ale musíte si zakoupit novou SIM kartu. Ve značkových prodejnách T-mobile se tyto SIM nabízí za 850 korun. V ceně je zahrnutý první měsíční poplatek za internet a jako bonus 50 korun kredit. Pokud tedy hodláte Twist Data Unlimited používat pravidelně a nevadí vám častá změna čísla, je výhodnější si každý měsíc koupit SIM kartu novou. Získáte tak měsíčně padesát korun kreditu zdarma a pro ten se vždy nějaké využití najde.

Kódové schéma GPRS

Při použití GPRS se u mobilů neudává přenosová rychlost, protože jí ovlivňují dva různé faktory. Prvním z nich je třída GPRS. Ta udává, kolik přenosových kanálů dokáže najendou telefon pro data využít. Množství dat, které telefon dokáže po jednom komunikačním kanálu odeslat za vteřinu je závislé na použitých kódovacích schématech. Pro GPRS jsou celkem čtyři. Označují se CS1 až CS4 (z anglického Coding Scheme). Kódovací schémata CS3 a CS4, které podporuje i síť T-mobile, mají ale jednu nevýhodu: telefon je nevyužije v okamžiku, kdy máte horší signál. Proto bude nejrychlejší schéma dostupné jenom v místech s velmi dobrým pokrytím a minimálním rušením. CS1 CS2 CS3 CS4 1 kanál 9,05 13,4 15,6 21,4 4 kanály 36,2 53,6 62,4 85,6 Teoretické maximální

rychlosti v kb/s.

Eurotel nasadil stejnou cenu

Eurotel začal nabízet téměř stejnou službu od 1. června 2004 a pojmenoval ji Go Data Nonstop. Cenu Eurotel stanovil také na 850 korun. Nejedná se ovšem o tarif, ale službu, kterou si může zákazník ke svému Go tarifu připlatit. Go Data Nonstop tedy nabízí jistou volnost v možnosti zvolit si tarifní plán pro hovory a zprávy. Tuto možnost T-mobile nenabízí. Jako součást služby získá navíc každý zákazník měsíčně 30 volných minut na volání do všech sítí v rámci České republiky. Ty jsou zákazníkovi vyúčtovány v podobě vráceného kreditu.

Účtuje se stejně

Způsob účtování je u obou služeb velmi podobný. Pět dnů před odečtením měsíčního paušálu obdrží zákazník SMS od operátora. V té je upozornění na blížící se platbu a zákazník má tak dostatek času, aby případně dokoupil kredit. Pokud v okamžiku odečtení nemá uživatel Twist dostatek kreditu, operátor mu službu zastaví. Pro opětovnou aktivaci stačí dobít kredit, operátor si do dvou hodin částku sám odečte a službu aktivuje. U Go se v případě nedostatečného kreditu služba deaktivuje a po dobití kreditu je nutné jí znovu aktivovat manuálně (například odesláním SMS ve tvaru: Go D850 D na číslo 999111).

Ideální na zkoušku

Neomezený internet na předplacené kartě má velkou výhodu zejména pro zákazníky, kteří hodlají neomezená data využívat pár měsíců. Ideální je tato služby také pro toho, kdo váhá nad odhlášením pevné linky kvůli internetu. Internet přes GPRS si lze snadno na měsíc vyzkoušet a pak se teprve rozhodnout. Paušál si navíc nemůže pořídit kdokoliv (trvalý pobyt, zletilost) a uzavírat smlouvy se nechce každému. Neomezená data na předplacené kartě tedy přináší jisté výhody a není důvod proč by je měli operátoři šetřit jen pro paušální zákazníky.

Který je lepší?

Který si vybrat? Rozhodnutí o tom, kterou z nabízených služeb vybrat je těžké, protože stojí naprosto stejně. Kromě ceny ovšem rozhoduje také kvalita a ta by mohla v některých případech být u T-Mobile lepší díky kódovým schématům CS3 a CS4. Protože za SIM kartu s Twist Data Unlimited vlastně nic neplatíte (pouze paušál za data) doporučujeme vyzkoušet nejdřív T-Mobile. V případě, že úroveň signálu bude dostatečná a telefon dokáže využít lepší kódování, bude výhodnější zůstat u tohoto operátora. Lepší kódování ovšem využijete jen v místech s dobrým signálem. Pokud průměrná rychlost bude odpovídat kódování CS1 nebo CS2, můžete sáhnout po Go Data Unlimited a získat navíc měsíčně 30 volných minut pro volání do všech sítí.

Předplacené karty mají obecně tu výhodu, že nejste nijak vázáni. Můžete tedy snadno vyzkoušet oba poskytovatele a zjistit, který dokáže nabídnout lepší službu přímo ve vaší lokalitě.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

