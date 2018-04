neoFone - mikroserver a mikrorouter v mobilu (první informace)

Americká společnost s výzkumným střediskem v Izraeli IXI, jejímiž podílníky jsou například společnosti Intel nebo Texas Instuments, připravuje inovativní řešení pro mobilní telefony, které nabízí možnost bezdrátově připojit několik zařízení najednou. Tato vlastnost pracuje na bázi běžného bezdrátového přenosu Bluetooth a vlastního software IXI Connect. Software od společnosti IXI zahrnuje MicroRouter, MicroServer a Applications Server. To dovoluje vytvořit PMG (Personal Mobile Gateway) - osobní mobilní bránu - a připojit k mobilnímu telefonu najednou fotoaparáty, komunikační terminály, jiné telefony nebo herní zařízení. Výrobce si od toho řešení slibuje snadný upgrade stávajících zařízení - například mobilní telefon ve spojení s fotoaparátem - bez nutnosti kupování stále nových mobilních telefonů vybavených novými funkcemi. Podle výrobce není teoreticky omezen počet zařízení, které dokáží v rámci PMG pracovat. Mobilní telefon neoFone ale podle své specifikace dokáže spolupracovat najednou pouze se sedmi zařízeními vybavenými technologií PMG. Jako první připravil výrobce mobilní telefon neoFone, chatovací terminál neoChat a externí fotoaparát neoSnap.

neoFone má uprostřed navigační klávesy indikační diodu.

neoFone

Rozměry neoPhone jsou 99,5 x 44 x 17,75 milimetru. Hmotnost je na takto velký mobilní telefon ale velmi nízká - 65 gramů (v některých oficiálních materiálech je dokonce uváděno pouze 63 gramů). neoPhone je triband s podporou pásem 900/1800/1900 MHz a nabízí datovou podporu GPRS nespecifikované třídy. neoPhone nabízí vestavěný modem a Wap (1.2.1). Vedle technologie PMG nabízí neoPhone i klasický Bluetooth. Infraport chybí. Displej neoPhone má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 65 536 barev. neoPhone nabízí vedle obvyklých SMS a EMS zpráv i multimediální zprávy MMS. neoFone má čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění, které dokáže přehrát 128 nástrojů. Paměť telefonu má 4 MB. Pro práci s textovými zprávami je neoFone vybaven prediktivním vkládáním T9 a nechybí SMS chat. neoFone umí pracovat také se zprávami EMS a s multimediálními zprávami MMS. Dále neoFone nabízí editor vlastních melodií, editor obrázků s možností nakreslení vlastního, světový čas, automatické vypínání, barevná schémata, budík, kalendář, poznámkový blok s možností upozornění, účetní blok, čtyři hry (neoFone však postrádá podporu Javy), kalkulačku, konvertor a stopky s mezičasem. Nechybí také hlasový záznamník a hlasitý odposlech. Další výbavu nového mobilního zařízení obstarává takzvané Media Center pro obrázky, fotografie a melodie. Výdrž neoPhone by se měla pohybovat mezi 150 až 200 hodinami v pohotovostním režimu, nebo až tři hodiny hovorového času. Konektor pro napájení je společný s datovým USB konektorem.

neoChat.

neoChat

Pomocí zařízení neoChat je možné odesílat e-maily, SMS a zprávy Instant Messagingu. neoChat podporuje Instant Messaging ICQ, MSN, Yahoo a AOL. neoChat nepodporuje e-maily s přílohami. K ovládání slouží QWERTY klávesnice a monochromatický displej s rozlišením 240 x 160 obrazových bodů. Displej i klávesnice nabízí podsvícení. Paměť neoChatu pojme 300 zpráv IM a e-mailů, počet SMS závisí na volné kapacitě neoFone. neoChat je vybaven jak polyfonním zvukovým tak vibračním upozorněním. Zprávy od konkrétních osob mohou být blokovány a při práci s IM jsou vidět uživatelé, kteří jsou online. NeoChat umí pracovat s textovými zprávami i e-maily když probíhá na neoFone hovor. Takže je možné psát, přijímat a odesílat SMS a e-maily v průběhu hovoru. V případě hovoru a práce s IM, má hovor přednost. neoChat má i počítadlo přenesených dat. Samotný přístroj je velký 95 x 76 x 23 milimetrů v zavřeném stavu a 95 x 140 x 12 milimetrů otevřený. Hmotnost je 106 gramů. neoChat je vybaven Li-Ion baterií s kapacitou 600 mAh, se kterou by měl vydržet v pohotovostním stavu více než 16 dní.

neoSnap.

neoSnap

Fotoaparát neoSnap vybavený technologií PMG má maximální rozlišení VGA (640 x 480 obrazových bodů) a používá CMOS senzor. Paměť neoSnapu pojme 30 snímků. Pořízené fotografie není možné pomocí telefonu neoFone přímo odesílat pomocí MMS nebo e-mailu. Snímky se po spárovaní s telefonem automaticky přesouvají do schránky na internetu, kterou je třeba nejdříve založit. Pořízené snímky tedy není možné ani prohlédnout na displeji telefonu neoFone. Fotoaparát také nenabízí žádnou možnost nastavení pořizování fotografií. Fotoaparát neoSnap je vybaven displejem, který zobrazuje stav baterie, počet zbývajících snímků a informace o připojení. Pro snímání je neoSnap vybaven průhledovým hledáčkem. Rozměry fotoaparátu neoSnap jsou 78 x 55 x 25 milimetrů. Hmotnost fotoaparátu je 51 gramů. Fotoaparát nemá akumulátor, ale jen běžnou baterii.

neoFone vyrábí známý ODM výrobce z tchajwanu ChiMei Communication System, který vyrábí například pro Motorolu smartphone MPx200. Telefon neoFone by měl však distribuovat italský Telit. Bez zajímavosti není, že před časem takto vybavený telefon představil i korejský Samsung. Novinky s inovativní technologií PMG by se měly začít nabízet již v průběhu tohoto měsíce ve Francii a v Itálii. Dostupné by měly být i přes vlastní internetový obchod. Cena telefonu by měla jen mírně překročit hodnotu 200 Euro, což je asi 6 500 Kč.