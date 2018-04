Není zlato vše, co se třpytí

Výhodná nabídka EuroTelu na mobilní telefon Nokia 3110 spolu s hands-free sadou za necelých 5000 Kč bez DPH začala poněkud ztrácet lesk ve světle poznatků většiny zákazníků. Barnumská reklama je sice vedena na správnou strunu - ale ejhle, je něco, co je jinak.

Především je třeba mít na paměti, že EuroTel nekoupil originální hands-free sadu firmy Nokia, s níž tak dlouho úspěšně spolupracuje - od firmy Nokia odebral jen telefony Nokia 3110. Zmíněná hands-free sada je neznačkovým Tajwanským výrobkem, který má několik problematických aspektů.

Především jde snad o nejlevnější hands-free sadu, jaká se pro Nokia telefony vyrábí; prostáčkem by byl, kdož by se domníval, že na kvalitě zůstalo neušetřeno. Výrobce si příliš nelámal hlavu se signálovým výstupem, takže se vám může stát, že telefon po vložení do hands-free (ačkoliv to slibuje i během hovoru), nebude několik vteřin schopen provozu. Další maličkosti se týkají bezpečnosti zapojení obvodů.

Také se slibovanou Nokia Cellular Data Suite není všechno v pořádku - jak jste asi sami zjistili, nějak se nekoná. Já osobně jsem nenarazil na prodejce, který by ji měl - i ve značkové prodejně EuroTelu mi řekli, že "momentálně není a možná je doprodána". Podle některých podpultových informací se má věc tak, že opět šlo o náhražku - kabel vyrobený kdesi na Tajwanu a okopírované diskety s Nokia software; nebylo by divu, kdyby nedostatek způsobil zásah vyšší moci.

Ačkoliv jsme zprvu akci EuroTelu přivítali s nadšením, nyní ji doprovázejí především rozpaky. Poměrně nekvalitní hands-free zamrzí - pro mnoho seriosních uživatelů by byla průchodnější varianta koupit běžné hands-free od značkových výrobců Hama nebo přímo od Nokie a k tomu samotný dotovaný telefon.