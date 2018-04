Není stylus jako stylus

Článek na toto téma jsme u nás publikovali již před několika roky, a proto netradiční náhrady tehdy uváděné jen stručně shrneme a podíváme se po dalších.

I vaše pero se může stát stylusem

Situace je jasná - máte oblíbené pero a chtěli byste je používat rovněž jako stylus. Řešení je hned několik. Můžete si jednak koupit náhradní náplň, která vypadá jako náplň do kuličkového pera, ve skutečnosti je to ale stylus s plastovým hrotem. Stojí od 1 do 5 USD. Můžete si taky koupit násadku, kterou nasadíte na pero a můžete s ní psát po displeji. Čtyři stojí 8 USD.

Dokonce i váš prst se může stát stylusem

Pokud nepoužíváte ochrannou fólii a přesto chcete ťukat na displej prsty, či pokud fólii máte, ale prstem se nemůžete trefit do správného tlačítka, je tu pro vás hrot, který si prostě nasadíte na prst. Jmenuje se Stinger a koupíte jej za 5 USD.

Za 10 USD se zase prodává podobný typ TrueTip, který ve tmě světélkuje.

Stylus, kterému říkáte "sýýýýr"

Pretec prodává pero, kterým můžete fotografovat. Má totiž v sobě VGA foťák s rozlišením 640x480 pixelů a 8MB flash paměti. Stojí 159 USD a podrobnější informace o něm najdete zde.

Stylus na přežití

Že se součástí švýcarských nožů na přežití může stát i stylus ?

Inu - možná běžná součást života nadcházejícího handheldového věku - tento nůž si můžete koupit na za $19,99.

Stylus s nůžkami a nožíkem

Malý nožíček a nůžky najdete v kombinovaném stylusu Acura Stylus Tool. Koupíte jej za 15 USD.

Už se stmívá? Rozsviťte si stylus!

Máte model s nepodsvětlenou Graffiti ploškou a chcete něco nacpat v šeru/tmě?

Výrobci nabízejí několik modelů s cenami od 9 USD. Můžete si vybrat typ pera i barvu světla.

PenTool - stylus pro kutily

vyrábí firma Tech center Labs. Pyšní se reklamním sloganem TŘINÁCT V JEDNOM a ve svých útrobách skrývá nástroje, nad nimiž zaplesá nejedno bastlířské srdce.

Posuďte sami - v peru najdete tři dlouhé nože/čepele, dva dlouhé, dvě pilky, pilníček, šroubováčky, odstraňovač krytu drátů, děrovačku, pinzetu a stylus.

Pero stojí 20 USD.

Stylus jako laserové ukazovátko

Těchto per si dnes již můžete vybrat několik, ceny se pohybují již od 10 do 30 USD.

Je to docela dobrá věc - ze svého handheldu spouštíte přednášku v PowerPointu přímo do projektoru a váš stylus vám slouží jako ukazovátko...

Stylus jako záznamník

Existuje stylus, který má v sobě okrytý hlasový záznamník na 45 vteřin hlasového záznamu. Stojí 30 USD.

Závěr

Námi dnes uváděné typy per najdete na serveru StylusCentral (pokud není uvedeno jinak), uváděné ceny jsou ceny na tomto shopu.