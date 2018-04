Není iPhone jako iPhone - věrná čínská kopie pro dvě SIM karty

V Číně a Hong Kongu se dá zakoupit iPhone ještě dříve, než jej Apple vůbec začne prodávat, informuje o tom hongkongský server PhoneDaily. Samozřejmě se nejedná o dlouho očekávaný originál, ale o kopii, která se více či méně snaží napodobit pravý iPhone. Jestliže některé falešné napodobeniny jsou na první pohled odhalitelné, některé můžou laiky zmást dokonale. To je případ i nového falzifikátu, který jde tak daleko, že má na sobě logo nakousnutého jablka i s upozorněním, že značka iPhone je registrovaným vlastnictvím Applu a její zneužití se trestá.

Za touto kopií stojí "proslulý" čínský výrobce CECT. Z jeho dílen pocházejí padělky všech možných modelů světových značek. Nevíme, zda se jedná opravdu o známého výrobce spadajícího do koncernu CEC, který převzal výrobu mobilních telefonů Philips, nebo se jedná opět o podvod. Zajímavostí je fakt, že pod označením CECT P168, jak se dnes zmiňovaný čínský iPhone jmenuje, existují nejméně dva další falešné telefony. Jedním z nich je kopie Nokie N95, druhým pak napodobenina Sony Ericssonu P990i.

Šikovní čínští inženýři často dokáží přidat do svých falešných výrobků vlastnosti, za které by se nemusel stydět ani originál. To je například případ modelu Meizu miniOne, který má v některých ohledech parametry lepší než originální iPhone od Apple. Dnes popisovaný falešný čínský iPhone sice v technických parametrech za originálem zaostává, nabízí však možnost práce se dvěma kartami SIM najednou. To by leckterý zákazník uvítal i u originálního iPhonu.

V ostatních směrech se jedná o průměrný telefon. Dotykový displej nabízí rozlišení QVGA a má stejnou úhlopříčku jako originál (3,5 palce). Samozřejmě můžeme zapomenout na ovládání Multi Touch. Na zádech telefonu je sice u čočky fotoaparátu popisek označující dva megapixely, ve skutečnosti má však fotoaparát rozlišení pouze 1,3 megapixelu. Originálním prvkem je přítomnost hned šesti reproduktorů, které zprostředkovávají prostorový zvuk. Paměť lze zvětšit pomocí paměťových karet microSD. Nevíme, zda má čínský iPhone Bluetooth, postačit pravděpodobně musí USB datový kabel.

Uživatelské prostředí čínské napodobeniny se sice snaží napodobit originál od Apple díky všudypřítomnému logu amerického výrobce, jeho zpracování však zaostává. Ve výbavě nechybí hudební a video přehrávač. K dispozici je i pro čínský trh specifická funkce, a to čínsko-anglický slovník. Dále v telefonu najdeme e-mailový klient, kalendář, převodník a tři hry. Wi-Fi samozřejmě chybí. Telefon pravděpodobně pracuje pouze ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS.

Na rozdíl od ostatních napodobenin, jejichž cena je přiměřená k tomu co nabízí, si nechá CECT za neoriginální iPhone dobře zaplatit. V Hong Kongu si jej můžete zakoupit za 2 800 hongkongských dolarů, tedy v přepočtu za 7 500 Kč. V pevninské Číně však tento telefon asi seženete levněji.