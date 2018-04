Není cena jako cena...

Za všechno v životě se platí. I u PDA. Existuje skupina dobře informovaných uživatelů, kteří si čtou servery o PDA (třeba i Palmare), sledují softwarové i hardwarové novinky, jsou, tak říkajíc, v obraze. Takový fanoušek, když bude shánět nový model, půjde "po ceně". Vyhledá si obchod, kde mu dají obvyklou záruku (vím, záruku vám dnes povinně dají všude, ale kolik lidí si tady koupilo PDA z bazaru, či z různých "jarmarkových" nabídek - bez kolébky, bez záruky, s vypáleným CDčkem...). A pak je kritériem cena. Logicky i já si koupím stejný model tam, kde jej mají nejlevněji.

Kámen úrazu je ale v tom, že takovýchto uživatelů je sice mezi pravidelnými čtenáři Palmare většina, v poměru k počtu zákazníků jsou ale v minoritě. Typický PDA zákazník je člověk, který o kapesních počítačích už možná něco slyšel a usoudil, že by mu jeden takový mohl pomoci. Moc toho ale o těchto "krabičkách" neví a nemá rozhodně v úmyslu stát se zasvěceným PDA guru a po večerech trávit čas na PDA konferencích. Chce si PDA koupit proto, aby mu čas šetřil, ne aby mu jej bral.

Leckterý zákazník je tedy raději ochoten si zaplatit nejen vlastní model, ale i něco navíc. Co je to to navíc? Zdánlivě nic moc, ve skutečnosti ale další náklady pro prodejce. Co vám výrobce přidá a nabídne?

Poradí vám při optimálním výběru handheldu

Takovýto obchodník vás posadí do křesla a dá vám ohmatat několik srovnatelných modelů. Poradí vám s jejich výběrem na základě vámi uvedených požadavků, periferií a možností peněženky. PDA mají po ruce, či v trenažéru, neukazují vám jen krabice, nečtou jen hlouposti z letáčků. Vědí, kam jde vývoj, a poradí vám nekupovat zastaralý krám, na který za pár let nic neseženete. Znakem kvality je i to, že vám některé obchody vezmou vaše staré PDA do bazaru a pomohou vám s jeho prodejem.

Jistě, PDA si můžete (jste-li profík) koupit i v hypermarketu. Až na výjimky ale nečekejte radu. jsou tam většinou lidé znalostmi o PDA příliš nedotčení. Kapesní počítač vnímají jako něco mezi kalkulačkou a walkmanem. Když se zeptáte, co vám mohou nabídnout, uslyšíte, že mají tady ty stříbrné a dva černé, z nichž jeden je dražší a ten druhý zase levnější.

Ostatně - je to tak v pořádku. I salám si můžete koupit voňavý, čerstvě nakrájený a s úsměvem zabalený u svého řezníka, nebo levněji celý cep v nějakém krabicovém coopu....

Nedostanete jen PDA

Chytrý začátečník přivítá, když mu prodejce nabídne třeba už trošku připravený balíček. I k novému počítači je leckdy výhodné zakoupit si OEM programy: lokalizaci do češtiny (ta se dnes musí dokupovat), zvýhodněný startovací balíček aplikací, zálohovací program apod. Zkušená firma dokáže nabídku dobře umíchat, protože PDA zná. K modelu s malou RAMkou nabídne třeba komprimační program, k modelu s špatným krytem displeje dobrý obal. V ceně může být třeba výukový program pro práci s PDA - ten může být při vybavování PDA ve firmách přímo k nezaplacení. Přinesete-li si při koupi svůj mobil, může vám dobrý prodejce pomoci třeba s nastavením komunikace.

Zeptejte se prodavačů v některých prodejnách, kde je PDA jednou z mnoha položek, třeba na lokalizaci. Budou se domnívat, že mluvíte latinsky. Doplňky a periferie jsou ve špatných obchodech jen sporadicky, před týdnem jsem v jednom "hypermegastoru" viděl jen zaprášené obaly na Palm III, o software vůbec nemluvě. Chcete pomoci nastavit internet? Jistě pane, podíváme se ... ale... nevíte, čím se TA VĚC zapíná, prosím?

Je to logické. Nižší ceny fungují při tzv. ekonomice z rozsahu. Velké objemy, nízké náklady, nízké ceny. PDA nejsou masovým zbožím a ušetřit se dá jen na tom, když se prodávají s jiným zbožím, které masové je. Třeba s mobily, nebo v houfu s jinou elektronikou. Pak ale prodavač nemůže být odborník na celý sortiment.

Zákaznická podpora

Jsme u toho podceňovaného i důležitého. Vytuhne vám palm? Něco se pokazí? Nevíte si s něčím opravdu rady? Máte štěstí, koupili-li jste PDA u prodejce, zajišťujícího dobrý zákaznický servis. Můžete mu totiž zavolat, a protože je znalý, může váš problém vyřešit i telefonicky. V nejhorším mu můžete nemocné PDA zanést a on se na něj podívá. Informovaný prodejce ví o vašem PDA první poslední. To jej samozřejmě stojí nemálo prostředků (nákladů), ale vy jste si při nákupu u něj trošku připlatili a jeho znalosti a zkušenosti jsou nyní i vaše.

Problémy se násobí počtem prodaných PDA a mírou nezkušenosti uživatelů. Dobrá zákaznická podpora stojí hodně zvednutých telefonů, zodpovězených emailů, hodně času a tedy dost peněz. Pokud si na to firma vydělá (zákazníci si připlatí v ceně modelu za zákaznickou podporu), může to fungovat. Kdyby to nefungovalo, prodejce sníží cenu, takovou zákaznickou podporu pak nebude moci nabízet a bude jen "šoupat krabice".

Jestli jste si koupili "velmi výhodně" PDA od neznámého prodejce na webu, zapomeňte na cokoliv dalšího. On totiž včera doprodal čornuté palmy a tento týden prodává zrovna cigára, 40 korun za krabičku, nechcete? Dovezli jste si PDA levně bez daně a cla z newyorského letiště a odešlo vám tlačítko? Letadlo vám letí za dva dny.

Image, fandovství, glanc, odpovědnost za obor atd. atd.

Těžko přesně definovatelný, nicméně důležitý faktor. Dobrá firma si zaplatí stánek na výstavě a prezentuje tam PDA nováčkům. Tu a tam zafinancuje vývoj originálního českého produktu. Občas inzeruje na nějakém PDA webu (jinak by takovéto weby, kupodivu, nemohly vycházet). Firma svůj obor pěstuje i kultivuje, protože v tom je budoucnost i jejich obchodování. Leckdy to dělá i za konkurenta, který pak může nabízet "nižší cenu".

Jsou tu totiž taky ti druzí. Do reklamy a propagace ani haléř, jede se tvrdě na nejnižší ceny. Týdně deset reklam zadara do Jarmarku a tři do PDA konfery (že se to nedělá? Chacha...). Dva kamarády postavit před vchod na veletrh - nacpou vám do kapes nacyklostylované letáky o svých supercenách.

Obchodní strategie mohou být různé a pro zákazníka se leckdy může nižší cena šeredně nevyplatit. Výhodně přivezený stroj z dovolené se může proměnit v hromadu šrotu a pár stokorun navíc při nákupu může znamenat (pro lidi, kteří si nadevše cení svého času) docela dobrou investici. Myslím si, že pro zákazníka je jen dobře, když má na trhu možnost výběru mezi prodejci, kteří "jedou" na cenu a těmi, kteří se k ní pokoušejí přidat navíc nějakou hodnotu.