Nenechte si utrhnout kapsu. Přehled nejmenších a nejlehčích telefonů

Mnozí uživatelé vybírají svůj nový telefon především podle technických parametrů. Ne každý ale hledá jen nejnovější multimediální nebo manažerské funkce. Při výběru může být tím nejdůležitějším kritériem také hmotnost nebo velikost telefonu. Mobil u sebe nosíme téměř neustále a každý gram i centimetr navíc je tak znát.

Pokud hledáte skutečně nejmenší telefon (rozumějte s nejmenším objemem), neměl by vašemu hledáčku uniknout Alcatel Ot- 222 nebo netradiční model finského výrobce Nokia X3 Touch and Type. Ti, co naopak hledají přístroj s nejmenší váhou a na rozměrech jim až tak nesejde, by měli zabrousit zejména k levnějším telefonům od Samsungu.

Pohled do historie Nejmenším telefonům vždy kraloval Samsung, uživatele zaujaly například modely X820, F300 nebo P310. Nejmenším telefonem v historii (tedy kromě telefonu v hodinkách) byl pak Samsung U100, který se chlubil velmi malou tloušťkou 6 mm.

Na opačném konci dnešního přehledu pak stojí ty největší a nejtěžší telefony. V případě hmotnosti dnes jasně kraluje HTC se svými dotykovými telefony, které dokonce atakují hranici 200 gramů. Pokud naopak toužíte po velkém telefonu, který se vám do kapsy jen tak nevejde, sáhněte po některém z odolných mobilů. Například Sonim XP3 Enduro je oproti nejmenšímu telefonu na trhu dokonce čtyřikrát tak velký.

Nejmenší telefony na trhu

Alcatel Ot-222 véčkové konstrukce je levný telefon, který ve výbavě nabízí například FM rádio s RDS a miniUSB konektor. Barevný displej s úhlopříčkou 1,5 palce zobrazí 65 tisíc barev. Pisatele SMS zpráv nepotěší nepraktická gumová klávesnice.

Rozměry: 90 × 45 × 11 mm

Nokia X3 Touch and Type je dotykový mobil s uživatelským prostředím Series 40. Komfort pro psaní zajistí hardwarová klávesnice. Výbava telefonu nepostrádá nic důležitého. K dispozici je podpora datových přenosů HSPA.

Rozměry: 106 × 48 × 10 mm

LG GD880 Mini má elegantní minimalistický design s ostrými hranami. Stylový telefon nabídne pětimegapixelový fotoaparát s detekcí obličeje, A-GPS navigaci a wi-fi. Součástí je i MP3 přehrávač a FM rádio.

Rozměry: 102 × 48 × 11 mm

LG GD510 Pop s rozměrným dotykovým displejem má broušený hliníkový kryt a bude existovat i ve verzi se solárním panelem. Displej nabídne rozlišení WQVGA a k fotografování slouží třímegapixelový fotoaparát.

Rozměry: 98 × 50 × 11 mm

Nokia 6700 classic je telefon klasické konstrukce s krytem z oceli. K fotografování je připraven pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, který je vybaven diodovým bleskem. Ve výbavě najdeme i aplikaci Nokia Mapy.

Rozměry: 110 x 45 x 11 mm

Nejlehčí telefony na trhu

Hmotnost: 71 g

Samsung E1170 je elegantní mobil se základními funkcemi za nízkou cenu. Ve výbavě nenajdeme fotoaparát, hudební přehrávač ani FM rádio. Telefon je určen těm, kteří požadují od mobilu pouze pohodlné telefonování a snadné psaní textových zpráv. Hmotnost: 71 g

Samsung C3200 Monte Bar se může pochlubit svěžím designem s elegantním bočním profilem. Displej nabídne vyšší rozlišení, fotoaparát potom jen 2 megapixely a postrádá blesk. Grafika uživatelského prostředí vypadá stejně jako u modelů s TouchWiz.

Hmotnost: 77 g

Hmotnost: 78 g

Nokia C1-02 má stejnou výbavu jako model C1-01, pouze chybí fotoaparát. Telefony se také liší designem. Nokia C1-02 bez fotoaparátu je ještě levnější. Výbava přesto obsahuje hudební přehrávač nebo FM rádio s možností nahrávání.

Hmotnost: 78 g

Největší telefony na trhu

Sonim XP3 Enduro je extrémně odolný mobil, který vydrží půl hodiny pod vodou nebo pád ze dvou metrů na beton. Evropská verze však nabízí pouze základní výbavu. Dostupný je i u nás. Podporovány jsou tři pásma GSM a datové přenosy GPRS.

Rozměry: 119 × 56 × 25 mm

Samsung Xcover 271 (B2710) se pyšní skutečností, že je nejodolnějším mobilem značky Samsung. Telefon s výdrží až 25 dní nabízí slušnou výbavu, ve které je GPS navigace, krokoměr, výškoměr nebo svítilna na vrchu telefonu.

Rozměry: 121 × 53 × 18 mm

Komunikátor HTC 7 Pro nabízí, kromě svižné práce s textem, velký, jemný displej, vnitřní 8 GB paměť a řadu multimediálních funkcí pro chvíle odpočinku. Pětimegapixelový fotoaparát s LED bleskem pořizuje i 720p videa.

Rozměry: 118 × 59 × 16 mm

BlackBerry Torch 9800 nabízí nejen dotykový displej, ale také vysouvací QWERTY klávesnici, navíc používá nový operační systém BlackBerry 6. Ten přináší vylepšené uživatelské prostředí a intuitivnější ovládání.

Rozměry: 111 × 62 × 15 mm

Nokia N97 nabízí nejen dotykový displej, ale také výsuvnou QWERTY klávesnici. Telefon boduje plnou výbavou zahrnující 5 Mpix fotoaparát nebo A-GPS navigaci. Paměť může mít kapacitu až 48 GB. K dispozici bude i kvalitní hudební a video přehrávač.

Rozměry: 117 × 55 × 16 mm

Nejtěžší telefony na trhu

Hmotnost: 185 g

HTC Desire Z je výkonný smartphone, v jehož výbavě je 3,7 palcový displej, GPS, wi-fi a všechny další současné vymoženosti. Díky přítomnosti hliníku na krytu telefon působí velmi solidním dojmem. Zaujme také konstrukcí, a to kloubem pro otevření telefonu.

Hmotnost: 185 g

Motorola Milestone je špičkový komunikátor s operačním systémem od Google. Dotykový displej je kapacitní a nabízí rozlišení 480 × 854 obrazových bodů. Pětimegapixelový fotoaparát má automatické ostření a duální LED blesk.

Hmotnost: 165 g

HTC Desire HD nabídne výkonný procesor a obří displej s úhlopříčkou 4,3 palce. Pochlubit se může perfektním dílenským zpracováním (je vyroben z jednoho kusu hliníku) a také osmimegapixelovým fotoaparátem s LED bleskem.

Hmotnost: 164 g

HTC HD7 běží na operačním systému Windows Phone 7. Telefon láká minimalistickým designem, rychlým hardwarem a bohatou multimediální výbavou, ve které najdeme např. pětimegapixelový fotoaparát s LED bleskem.

Hmotnost: 162 g