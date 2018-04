Nenechte si urvat kapsu - přehled nejmenších a nejlehčích telefonů na trhu

Někteří uživatelé vybírají svůj nový telefon především podle parametrů. Ne každý ale hledá jen nejnovější multimediální nebo manažerské funkce, když takřka každý mobil na trhu je pro velkou část uživatelů zcela dostatečný. Při výběru tak může být tím nejdůležitějším kritériem hmotnost nebo velikost telefonu. Mobil je totiž věc, kterou u sebe nosíme téměř neustále, a každý gram i centimetr navíc je tak velmi znát. Pokud jsou i pro vás tyto parametry důležité, prohlédněte si náš přehled deseti nejlehčích a nejmenších telefonů na našem trhu.

Pokud tedy hledáte skutečně nejmenší telefon (rozumějte s nejmenším objemem), neměl by vašemu hledáčku uniknout Sony Ericsson W880i nebo velmi úspěšný model finského výrobce Nokia 5310 XpressMusic. Ti, co naopak hledají přístroj s nejmenší váhou a na rozměrech jim až tak nesejde, by měli zabrousit zejména k levnějším telefonům méně zvučných značek. Namátkou třeba Mivvy Music nebo LG KG275.

Nejmenší telefony na trhu

Mobilním telefonům jasně kralují tenké modely. Série žiletek, kterou započal jeden z nejdůležitějších mobilů dosavadní historie Motorola RAZR V3, měla i na ostatní výrobce velký vliv. Tenké mobily najdeme samozřejmě také na prvních místech mezi nejmenšími telefony na našem trhu. Na počátku 21. století se přitom výrobci soustředili zejména na miniaturizaci z pohledu výšky a šířky telefonu, tehdejší možnosti výroby jim markantní ztenčování výrobků příliš neumožňovaly.

Za vrchol jejich snažení bychom mohli označit Ericsson T66 s rozměry 92 x 41 x 18 mm a váhou pouhých 59 gramů. Na rok 2001 šlo o velmi slušný výkon, v porovnání s dnešními tenkými telefony jde ale o objemově "velký" přístroj (67 cm3). - čtěte Ericsson T66 - láska s pochybnostmi (první dojmy)

.: Pohled do historie Nejmenším telefonům vždy jasně kraloval Samsung, nyní ale miniaturní modely X820, F300 nebo P310 již nejsou v prodeji. V obchodech ale můžeme stále najít Samsung U100, který se chlubí velmi malou tloušťkou 6 mm.

V současné době to ale zdaleka není Motorola, kdo má nejmenší telefony. Na prvních místech jasně kralují Sony Ericsson a Nokia, nejmenší Motorola Motofone F3 v tomto obsadila až nepopulární čtvrtou pozici. Dnes je nejmenším telefonem na našem trhu hudební Sony Ericsson W880i, který těží jednak z tenké konstrukce, ale získává také díky malé výšce 103 mm. Další dvě příčky pak obsadily dva modely z dílen Nokie, hudební model 5310 XpressMusic a telefon pro nenáročné, Nokia 2630.

Foto Model Rozměry (mm) Objem (cm3) Sony Ericsson W880i 103 x 47 x 9 44 Nokia 5310 XpressMusic 104 x 45 x 10 47 Nokia 2630 105 x 45 x 10 47 Motorola Motofone F3 114 x 47 x 9 48 Sony Ericsson W890i 104 x 47 x 10 49 Sony Ericsson W350i 104 x 43 x 11 49 Nokia 6500 Classic 110 x 45 x 10 50 Samsung U800 111 x 46 x 10 51 Samsung L170 102 x 46 x 11 52 Vodafone 226 103 x 46 x 11 52

Nejlehčí telefony

Na první pohled by se mohlo zdát, že nejmenší telefony budou patřit také mezi ty nejlehčí. U některých modelů tomu tak je a najdeme je v obou kategoriích, jiné například kvůli použitým materiálům zdaleka tak lehké nejsou.

.: Pohled do historie Nejtěžším telefonem byl samozřejmě stolní mobil Jablotron, který vážil úctyhodných 960 g. U tohoto modelu se s přenášením ale příliš nepočítalo. Nejtěžším komunikátorům pak krauluje HTC Shift se svými 800 gramy.

Vzpomínáte na legendární Sony Ericsson T66, který se chlubil svými 59 gramy? Až donedávna šlo o nejlehčí GSM telefon všech dob, který však nedávno dostal konkurenta v podobě LG KG275. Tento lehoučký telefon nabídne rovněž 59 gramů, a jde tak nejen o nejlehčí telefon na našem trhu v současnosti, ale také v celé historii.

Na dalších místech najdeme designový počin Neonode N2 a hudební telefon Mivvy Music, čtvrtou a pátou pozici pak obsadila dvojice modelů s logem Vodafonu.