Nenechte si ukrást data, zamknout telefon můžete i po jeho odcizení

Obecně však platí, že na zabezpečení mobilu musíte myslet dříve, než vám ho nějaký šmátrák vytáhne třeba z kapsy. Poté toho totiž už příliš nezmůžete. Víc než kde jinde zde zkrátka platí, že prevence je základ.

1. PIN vám ušetří peníze

PIN kód karty SIM lidé obecně dobře znají. Chrání jim totiž peníze v případě, že telefon ztratí, nebo jim bude odcizen. Tímto kódem ochráníte svou SIM kartu, která se po vypnutí telefonu sama zablokuje a po jeho opětovném zapnutí se bez zadání kódu nedá použít. Zloděj si sice může vesele do prvního vypnutí/vybití telefonu volat, často tomu tak ale není.

Jak nastavit PIN kód sim karty U drtivé většiny telefonů nejdete tuto volbu pod položkou Nastavení -> Zabezpečení v hlavním menu přístroje. Poté se soustřeďte na položky, které obsahují slovo SIM/PIN v názvu jako Zámek SIM nebo PIN kód. Můžete si zde tento kód, který najdete společně se SIM kartou v obálce od operátora, i snadno změnit. Čím delší a složitější heslo zvolíte, tím lépe. Dobře si ho ale zapamatujte!

Zloději telefon krátce po odcizení v drtivé většině případů rovnou vypínají, jelikož se nechtějí vystavovat konfrontaci s původním majitelem, který na ztracený mobil většinou nejprve volá. Po jeho opětovném zapnutí je jim ale PINem zabezpečená SIM karta už k ničemu, často tedy rovnou končí v koši, což je ale pro vás dobře.

TIP: Svůj PIN kód noste pouze v hlavě. Uložený v telefonním seznamu či jinde v telefonu, či dokonce napsaný přímo na přístroji, svému účelu příliš neposlouží. Volte složitější kombinaci čísel

2. Zaheslujte si telefon, PIN nestačí

Naprostou samozřejmostí dobře zabezpečeného mobilu by mělo být i nastavení hesla telefonu. Mezi lidmi není příliš známé, že kromě PINu SIM karty lze zaheslovat i telefon samotný. Případnému zloději je pak přístroj víceméně k ničemu, jelikož po vytažení SIM karty a vložení jiné požaduje heslo, které si sami nastavíte. A pokud je dobré, jen těžko ho uhádne.

Heslo telefonu je nastaveno již od výroby, avšak na velmi snadné a obecně známé řady číslic. U většiny značek to jsou čtyři nuly (0000), nebo sekvence čísel od jedné do pěti (12345). Důrazně doporučujeme toto heslo změnit na vlastní, nejlépe mnohem složitější tvar.

Jak změnit heslo telefonu U drtivé většiny telefonů nejdete tuto volbu pod položkou Nastavení -> Zabezpečení v hlavním menu přístroje. Poté nalezněte jednu z položek jako je Zámek telefonu, Zamykací kód či Kód telefonu atp. Zde si můžete snadno změnit heslo, které poté bude muset zadat každý, kdo do telefonu vloží novou SIM kartu. Čím delší a složitější heslo zvolíte, tím lépe. Dobře si ho ale zapamatujte!

Scénář krádeže takto zabezpečeného mobilu je pak následující: většina zlodějíčků okamžitě po odcizení vytahuje z mobilu SIM kartu, která jim je k ničemu. Tím se ale dostanou do slepé uličky, jelikož s vložením nové SIM bude telefon požadovat heslo. To ostatně ověřují i bazarníci a takový telefon často nevykoupí. A o to jde zlodějům především - zpeněžit lup.

Jedinou cestou, jak toto zabezpečení obejít, je přehrání firmware telefonu. Tím se z něj ale smažou i veškerá data a ač se vám telefon zřejmě nikdy nevrátí, můžete být v klidu, že si nikdo nečte vaše SMS, nezneužívá váš telefonní seznam, nebo se nebaví nad soukromými fotografiemi, videi a dalším obsahem přístroje.

TIP: Nepoužívejte heslo, které mohou znát lidé z vašeho okolí. Nevhodné je například datum narození, svátku či jiného veřejně známého skutku

3. Některé mobily umí více

Některé telefony kromě těchto základních zabezpečovacích procedur umějí i něco navíc. Například "éčkové" a nově i "céčkové" Nokie, které jsou primárně určeny jako pracovní přístroje, v sobě mají funkci vzdáleného zámku telefonu. Funguje to naprosto jednoduše; nadefinujete si SMS v daném tvaru a ve chvíli, kdy budete potřebovat telefon na dálku uzamknout, tuto SMS na své číslo odešlete.

Jak nastavit vzdálený zámek (NOKIA) U vybraných telefonů řady E a C lze vzdálený zámek nastavit v hlavním menu pod položkou Nastavení -> Obecné -> Zabezpečení -> Telefon a SIM karta -> Vzdál. zamykání telefonu. Po volbě "Zapnuto" vás přístroj vyzve k zadání hesla, které bude sledovat v příchozích SMS a ne jehož základě telefon uzamkne. Potvrdit tuto volbu musíte zámkem telefonu, který jste nastavili v druhém bodě tohoto textu.

Přístroj automaticky rozezná nadefinované heslo v příchozí SMS a sám se uzamkne. O zdárném dokončení procesu navrch odešle zprávu na číslo, ze kterého byla příslušná esemeska doručena. Tím zajistíte stejnou situaci, jako kdyby zloděj telefon vypnul. Máte tedy větší jistotu, že se k vašim datům nikdo nedostane.

Tuto funkci využijete spíše při ztrátě telefonu, než jeho odcizení. Její velkou výhodou je i fakt, že zablokuje přístup i ke vložené paměťové kartě a to i pro případ, že ji nálezce z telefonu vyjme a bude se na její obsah chtít podívat přes standardní čtečku karet ve svém PC.

TIP: Heslo můžete zvolit jakékoli, telefon ho v delší zprávě nevyhledává. I když si tedy zvolíte "Ahoj", zpráva "Ahoj, jak se máš?" přístroj neuzamkne. Zamykací zpráva musí obsahovat pouze dané heslo. Důrazně ale doporučujeme volit méně používaná slova, ideálně v kombinaci s dvěma a více čísly

Ještě praktičtější funkcí pak disponují některé telefony korejského výrobce Samsung. Jmenuje se Mobilní stopař a po jejím nastavení hlídá, zda někdo v telefonu nevyměnil SIM kartu. Jakmile se tak stane, odešle na předem nadefinovaná čísla (až dvě) SMS s telefonním číslem "nového majitele".

Jak nastavit mobilního stopaře (Samsung) Ve vybraných telefonech naleznete tuto volbu v hlavním menu pod položkou Nastavení -> Zabezpečení -> Mobilní stopař. Aplikace vás vyzve k zadání několika potřebných údajů jako je heslo a vybraná telefonní čísla, na která bude telefon rozesílat požadované informace. Heslo volte dostatečně bezpečné a neuvádějte ho nikde v telefonu.

Otázkou však zůstává, co s tímto údajem zmůžete. Policie na základě telefonního čísla mobily vyhledávat zřejmě nebude, maximálně tedy můžete v případě ztráty telefonu kontaktovat nálezce a vysvětlit mu situaci. Pokud bude poctivý, jistě si s vámi domluví schůzku a telefon vám předá. Menší finanční odměna by ho mohla také motivovat.

Zprávy telefon odesílá bez vědomí nového uživatele a funkci lze deaktivovat až po zadání předem definovaného hesla. I kdyby tedy nový majitel o této funkci věděl, nic moc s tím nenadělá.

Jenže to není vše. U nejnovějších Samsungů totiž umí tahle věcička na dálku i smazat obsah telefonu a dokonce i skrze webové stránky Samsungdive.com sledovat pohyb odcizeného mobilu. Podmínkou pro využití služby je ale předchozí registrace na zmíněném webu.

TIP: Ač to zní nelogicky, nastavte si do příjemců této funkce i své vlastní číslo. I když vám ho totiž zřejmě ukradnou společně s telefonem, nebo ho s ním ztratíte, po zablokování SIM karty dostanete novou SIM se steným číslem, jaké jste dosud vlastnili. SMS vám tedy dorazí

Vrcholem bezpečnosti jsou pak původně ryze firemní telefony BlackBerry, které ve spojitosti s firemním serverem a správným nastavením umožňují plnou vzdálenou správu zařízení. Na dálku tak mohou administrátoři firmy obsah přístroje nejen uzamknout, ale i zcela smazat.

4. Použijte aplikace třetích stran

Pokud však váš telefon nedisponuje pokročilými funkcemi pro zabezpečení dat a přesto byste tuto funkcionalitu uvítali, na trhu je k dispozici celá řada aplikací, které mohou o tyto funkce váš telefon rozšířit. Podmínkou je, abyste vlastnili tzv. smartphone, tedy telefon s otevřeným operačním systémem. Do takového přístroje lze dodatečně instalovat programy podobně jako na běžném stolním počítači.

Externích programů existuje hromada Programů, které dokáží vzdáleně pracovat s pamětí telefonu a v případě potřeby ji i kompletně vymazat, existuje na trhu nepřeberné množství. Často pocházejí od významných firem zabývajících se počítačovými antiviry. Příkladem je i společnost ESET, která nedávno představila svou řadu nástrojů Anti-Theft pro ochranu dat v mobilu. ČTĚTE: Ukradený telefon: svá data můžete smazat jedinou SMS Řada nástrojů je k nalezení i na aplikačních obchodech jednotlivých platforem přímo z mobilního telefonu.

Tyto programy mnohdy dokáží vše, co výše opěvované komplexní řešení BlackBerry. Na dálku lze tedy ovládat vybrané funkce mobilu, uzamknout ho či kompletně smazat jeho obsah.

TIP: Svou investici do softwarového řešení si dobře rozmyslete. Často jsou to programy cílené hlavně na velké firmy a tomu odpovídá i jejich cena. Zvažte, zda se spíše nevyplatí nákup nového telefonu s požadovanou funkcionalitou v základu