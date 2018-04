Nenechte si strkat nos do mobilu. Zamaskujte SMS od milenky

Současné mobily toho zvládnou opravdu velmi mnoho, doby, kdy si mohl potenciální útočník zjistit z vašeho mobilu jen schůzky na následující týden jsou dávno pryč. Dnes už díky vzdálené synchronizaci, prohlížeči Office dokumentů nebo třeba fotoaparátu má řada lidí v telefonu hodně údajů, jejichž zcizení může znamenat velký problém. Proto je – zejména u firemních klientů – důležitým prvkem zabezpečení.





Ono totiž nemusí jít vždycky o to, že mobil s firemními daty ukradne někdo náhodou, případů, kdy jde o krádeže na objednávku rychle přibývá. Jenže nemusí jít vždycky o ochranu před zneužitím firemních informací. Čas od času se můžeme dočíst o případech, kdy mobil přispěl k odhalení nevěry a rozpadu manželství. Stačí zapomenout smazat SMS, fotografii, nebo si třeba hloupě uložit jméno do kontaktů. Ostatně o tom, jaká rizika se v mobilu skrývají, si můžete přečíst v tomto článku. Jak ale svůj mobil ochránit?

Využívejte možností telefonu

Je pravda, že zejména tlak firem donutil výrobce nad bezpečnostní dat přemýšlet. Bezpečnost zdůrazňuje jako svou velkou přednost především BlackBerry, které je možné na dálku vymazat a zcela zablokovat. To se hodí především v okamžiku, kdy vám mobil opravdu někdo ukradne. Ale co když ho jen necháte doma a nestojíte o to, aby si obsah prohlédla manželka či přítelkyně? V tom případě jako když najdete Vzdálený zámek, který nabízejí přístroje Nokia E Series. Jednoduše stačí poslat SMS s předem definovaným textem na své číslo a telefon se uzamkne.

Také některé Samsungy mohou ušetřit trochu starostí, umožňují totiž chránit speciálním číselným kódem nejen přístup k samotnému telefonu, ale i k některým aplikacím a funkcím. Bez znalosti PINu si tak přítelkyně vaše SMS nepřečte a ani si neprohlédne fotky. Některé telefony zase vyžadují PIN v okamžiku, kdy se aktivuje spořič displeje, popřípadě zámek klávesnice. Pokud máte obojí nastaveno, můžete být opět poměrně v klidu.

Za zmínku rozhodně stojí Záznamník kódů, který se standardně nachází v menu Sony Ericssonů. Do něj si můžete pod číselný kód poznamenat důležité údaje – například čísla platebních karet a PINy, popřípadě další citlivé údaje. Vývojáři tvrdí, že k těmto datům se nedá dostat ani analýzou paměti telefonu.

Speciální aplikace

Pokud vám standardní metody zabezpečení telefonu nestačí, můžete sáhnout po doplňkových aplikacích, které se o zaheslování či kryptování informací v telefonu postarají. Nutno dodat, že k tomu ve většině případů budete potřebovat chytrý telefon s operačním systémem. Podobných programů jsou na internetu stovky, proto jsou následující programy nikoli kompletním výčtem, ale spíše jakýmsi informačním výběrem.

Symbian

Advanced Device Locks

Podobnou funkci, kterou jsme zmínili u některých Samsungů, přidá do Symbian zařízení program Advanced Device Locks umožňující chránit číselným kódem přístup k jednotlivým aplikacím v telefonu, a to včetně zpráv, kontaktů, poznámkám atp. Aplikace se může aktivovat buď automaticky po určitém čase, ručně nebo automaticky po výměně SIM karty.

Cena: 13,38 EUR Download

Best Crypto

Pro zařízení Symbian S60 je určen prográmek Best Crypto, který podobně jako několik ostatních zde zmíněných umí zaheslovat přístup k vybraným obrázkům, hudbě, zvukovým poznámkám a dokumentům. Pokud se pokusíte vybraný soubor otevřít, budete vyzváni k zadání hesla. Bez něj bude soubor nečitelný. Ke kryptování se používají 256bitové algoritmy RC6 (ECB-Mode) a MD5.

Cena: 14,95 USD Download

Best Protect

Další z řady aplikací, které dovedou chránit soubory uložené v telefonu a na disku. Je určeno pro přístroje se Symbian UIQ a dovoluje poměrně přehledně roztřídit chráněné soubory do několika kategorií – obrázky, hudba, video atp. Soubory jsou chráněny kódováním RC6 (ECB-Mode) a MD5 algoritmem.

Cena: 449 Kč Download

CryptoGraf Messaging

Pokud potřebujete zamaskovat nevěru, je právě tenhle prográmek úžasným pomocníkem. Je totiž zadarmo pro komunikaci až se dvěma kontakty. Více než dvě milenky pravděpodobně stejně neutajíte, takže v tomto směru můžete být v klidu. Program dokáže chránit SMS a MMS zprávy (v nich chrání text i obrázek). Program musí mít nainstalovaný obě strany, které chtějí bezpečně komunikovat, ale ke kryptování není potřeba žádný další server – používá se kombinace veřejného a soukromého klíče. K dekódování zpráv je pak potřeba heslo a program zůstane aktivní i při výměně SIM karty.

Cena: Zdarma (pro 2 kontakty) Download

Media Safe 2.0

Jak název napovídá, Media Safe je podobně jako Secure Storage určen k ochraně souborů. Můžeme jím chránit přístup k fotografiím, videím, audiu a také k poznámkám uloženým v paměti telefonu nebo na kartě. Kromě jednotlivých souborů může aplikace chránit také celé adresáře. K ochraně dat se používá 256bitový kryptování Blowfish.

Cena: 24,20 EUR Download

Phone Guardian

Tenhle prográmek nabízí podobnou funkci jako v případě E Series Nokií, tedy vzdálený zámek celého telefonu. Pokud vám přístroj někdo ukradne nebo si ho někde zapomenete, můžete na něj poslat SMS s heslem a přístroj bude uzamčen. Dokonce lze nastavit, aby začal houkat. Případnému zloději nepomůže ani když vymění SIM kartu, v tu chvíli se totiž telefon zamkne automaticky. Program nejde odinstalovat bez zadání hesla a po uzamčení lze telefon odblokovat zase jen pomocí SMS s heslem, případně zadáním kódu na klávesnici.

Cena: 11,99 USD Download

Psiloc PhoneGuard

PhoneGuard je poměrně jednoduchý prográmek, který umožní pod heslo schovat přístup k jednotlivým aplikacím. Můžeme si dokonce vybrat, jestli budou všechny aplikace vyžadovat heslo a jen vybrané půjdou spustit bez něj, nebo naopak bude vyžadováno heslo jen u vybraných aplikací. Zároveň bude heslo vyžadováno v okamžiku, kdy bude chtít někdo přidat nebo ubrat aplikaci v telefonu. To by mělo zabránit i různým nastrčeným špionážním aplikacím, které by vám manželka či přítelkyně chtěla podstrčit.

Cena: 5,95 EUR Download

Psiloc Secure Storage

Od stejného producenta jako PhoneGuard pochází také Secure Storage. Ten umožňuje kryptovat soubory uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Přístup k programu je samozřejmě chráněn heslem, takže uložené soubory (dokumenty, fotografie, zvuky atp.) si v případě krádeže telefonu nikdo nepovolaný nepřečte.

Cena: 14,95 EUR Download

Windows Mobile

CryptoSMS

Podobně jako některé aplikace určené pro Symbian, zabezpečí CryptoSMS zakódování vašim SMS zpráv odesílaných z Windows Mobile zařízení. Nejde tedy o ochranu přístupu k samotným zprávám, ale především o zajištění, že zprávy nebyly nikde cestou změněny. V menu pak přibude další položka – kromě odeslání klasických SMS budete moci poslat i kryptovanou SMS. Doručené kryptované zprávy si pak můžete uložit do zařízení jako kryptované.

Cena: 24,95 USD Download

Eye On Privacy

Pokud chcete zabránit tomu, aby se někdo dostal k datům ve vašem telefonu, a to včetně SMS a kontaktů, můžete sáhnout po aplikaci Eye On Privacy, ta umožní chránit přístup také ke kalendáři, protokolům hovorů či kalendáři. Program se může startovat automaticky po spuštění zařízení, bez zadání číselného kódu se pak k vybraným aplikacím nikdo nedostane.

Cena: 12,95 USD Download

SecureInbox





Jak název napovídá, tenhle program umí heslem zabezpečit přístup ke zprávám ve vašem Windows Mobile zařízení. Stejně tak se dá heslem zabezpečit také psaní SMS zpráv.

Cena: Zdarma Download

SMS Defender





Pokud potřebujete ochránit přístup ke svým SMS i e-mailovým zprávám, můžete použít program SMS Defender. Podobně jako u ostatních podobných programů k přečtení zprávy pak budete potřebovat heslo.