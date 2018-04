Nenechte se zmást procenty pokrytí 3G. Každý operátor to myslí jinak

"Pokryli jsme většinu populace", "50 % země má přístup ke 3G" či "55% pokrytí vysokorychlostním internetem ukazuje, že jsme jednička". Takto zní slogany operátorů, kteří se pyšní rozšiřováním pokrytí sítí třetí generace. Nikdo se však nepídí za tím, co ona procenta vlastně vyjadřují.

Mobilní operátoři mají pro procentuální vyjádření dostupnosti signálu své sítě odlišná kritéria. Na problém upozornila Telefónica O2 a chce parametry napříč českými operátory sjednotit. Důvody k tomuto kroku nám vysvětlil Petr Slováček, ředitel provozní divize O2.

Proč jsou rozdíly v měření pokrytí? Existuje vlastně nějaká norma?

Není. My jsme na to prakticky přišli až ve chvíli, kdy jsme začali sdílet síť s T-Mobilem. V té chvíli nás začalo zajímat, proč vykazujeme jiné pokrytí a došli jsme k tomu, že používáme jiné parametry. To není chyba ani jednoho, ani druhého operátora. Pokud se pak ale bavíme o procentech, tak je nutné, aby byla ta čísla srovnatelná. Je třeba udělat stejnou metodiku, aby ta čísla byla natrvalo fér. Konkurenty už jsme vyzvali a nyní čekáme na jejich reakci.

Reakce ostatních mobilních operátorů Martina Kemrová, T-Mobile: "Co se týče měření pokrytí, my se naší metodikou netajíme: musí být pokryto nejméně 70 % populace v dané lokalitě, za město jsou pokládány obce nad 2 000 obyvatel. Netušíme, jakou metodiku mají naši konkurenti. Pokud by mělo dojít k jakékoli změně/sjednocení, impuls bychom čekali od regulátora, nikoliv formou článků v médiích. Jde o komplexní záležitost s mnoha vzájemnými vlivy, namátkově např. to, že T-Mobile pokrytí počítá harmonizovaně v rámci skupiny Deutsche Telekom a jakákoliv změna by znamenala zásah do mezinárodní metodiky." Alžběta Weinfurtová, Vodafone: "Jednotné a nezávislé měření, které bude pracovat s co nejpřísnějšími kritérii a započítávat jen města, která jsou 3G signálem pokryta alespoň z 95%, bychom uvítali."

Mapy, které nyní prezentujeme, jsou nakresleny na základě teoretického modelu šíření. To se také ověřuje měřícími vozy, které se však nedostanou do všech míst, kde signál vykazujeme. Jiná situace je ve městech, kde jsou velké překryvy buněk. Pokud se ale bavíme o málo osídlených oblastech, tam je většinou jedna nebo dvě základnové stanice a oblast pokrytí je velmi citlivá.

Celá záležitost spočívá v tom, kde je signál skutečně dostupný. To znamená, že vidíte, že na nějakém místě signál je, jaké je kvality a kolik obsluhuje obyvatel. My jsme doteď používali poměrně přísná kritéria. Pokud vezmeme příkladem třeba obec Dobříš. Při použití mírnějších kritérií to není Dobříš samotná, ale dostaneme se i na další čtyři obce, kam signál dosvítí. Tam ten signál sice skutečně najdete, ale ne s takovou rezervou. Signál tam tedy vždy nebude stoprocentní stejně jako při původním měření.

Nebyla by pro uživatele výhodnější vámi používaná přísnější varianta měření dostupnosti sítě?

Já si myslím, že se k ní opět vrátíme. Chceme se k ní ale vrátit společně.

Chcete se domluvit i s Vodafonem? Používá Vodafone stejná kritéria jako T-Mobile?

My jsme tohle nezkoumali. Problém je v tom, že my máme dostupná pouze ta data, která tito operátoři mají na svých internetových stránkách. Když se podíváte na stránky Vodafonu, tak oni mají pokrytou prakticky celou republiku díky společnému projektu s U:fonem, který pokrývá daleko větší prostředí. My tam nejsme schopní rozklíčovat, co je přesně 3G.

Když provádíte vlastní měření sítě, měříte i síť konkurentů?

Ano, to děláme všichni. Dokonce to vede i k diskusím, že bychom mohli vzít někoho nezávislého a ušetřit peníze při měření.

Když provádíte měření, stane se, že některá místa, která by podle map měla být pokrytá, nejsou pokrytá?

Nestane se, že by byla oblast, město nebo obec, která je v mapách pokrytá, úplně bez signálu. To se týká spíše okolních oblastí. Když měříte signál třeba za nějakým kopcem, tak se stane, že ten lalok v mapě už tam ve skutečnosti nezasahuje.

Může se oblast pokrytí měnit v čase?

Ano. Je to dané nejen počtem zákazníkům, ale samozřejmě i počasím. Tam, kde je ovšem signál vyznačen, by mělo být pokrytí vždy. Je to také dané typem telefonu. Vysílač sice může pokrývat velkou oblast a telefon signál může indikovat, ale nedosvítí zpátky.

Testujete tedy i telefony? Víte třeba o nějakém, který je v tomto ohledu slabší než ostatní?

Víme, ale nemůžeme to prozrazovat. Problém je v tom, že smartphony se čím dál více staví do role počítače a ten radiový modul zůstává trochu zanedbávaný oproti minulosti, kdy byl přístroj hlavně telefonem.

Jsou tedy na trhu telefony, které s tím mají velké problémy?

My bychom na trh nepustili telefony, které by neprošly našimi testy. Je pravda, že jsou telefony s lepší citlivostí, které budou mít třeba o něco lepší rychlost. Ale rozhodně to není tak, že by nefungoval.