Nenechte se připravit o kontakty nebo fotky. Telefon můžete zálohovat zdarma

Aspoň o jeden mobilní telefon přišel snad každý. A je jedno, jestli ho někdo ukradl nebo spadl do řeky. V dobách, kdy byla většina kontaktů uložena na SIM kartě, ještě o tolik nešlo. To je ale dávno pryč a dnes má drtivá většina uživatelů uloženy informace v paměti telefonu. Takže pokud o telefon přijdou, ztratí veškeré pracovní i soukromé kontakty, záznamy v kalendáři, ale třeba i historii SMS. Často nenávratně.

Přitom vytvořit si zálohu telefonu, ze které se později všechny informace obnoví, je snadné. První možností je připojit telefon k počítači a uložit si zálohu přímo do něj. Prakticky všichni výrobci telefonů mají k dispozici nějaký zálohovací software a na internetu existuje i několik dalších. Za zmínku stojí určitě český MobilEdit, který je ale placený. Další možností je synchronizovat svůj mobil prostřednictvím internetu. K dispozici je několik serverů, které vám zdarma nabídnou prostor pro zálohu vašeho telefonu. Pochopitelně chráněný jménem a heslem.

Kouzlo SyncML

Drtivá většina těchto serverů využívá k synchronizaci standardní protokol SyncML. Ten v nejnovější verzi zvládne zálohu kontaktů, kalendáře, poznámek, úkolů a u některých telefonů také SMS. Za synchronizaci jako takovou se neplatí, stačí si na serveru zdarma vytvořit účet, nastavit profil v telefonu a můžete začít zálohovat. Jediné, co může být zpoplatněno, jsou datové přenosy, tady ale záleží na vašem datovém tarifu. Na druhou stranu, větší objem dat se přenáší jen při první synchronizaci, pak je množství přenášených dat relativně malé.

Problémem je, že protokol SyncML nepodporují úplně všechny telefony. Hodně macešsky se například k tomuto protokolu staví Samsung, u nějž je podpora spíše výjimkou. Také u LG nelze zdaleka hovořit o většinové podpoře. Na druhé straně barikády stojí Nokia a Sony Ericsson, u nichž je synchronizace podporována drtivou většinou modelů. SyncML klient je ke stažení dokonce i pro linuxovou N900, podporuje ale jen některé předem definované servery.

Data kdekoli chcete

Při registraci si zvolíte také uživatelské jméno a heslo. Právě na této kombinaci hodně záleží, jak budou vaše data v bezpečí. Uvědomte si, že zálohujete na bezplatnou službu na internetu, takže zvolit jednoduchou kombinaci jména a hesla se skutečně nevyplatí. Obecně platí, že bezplatné synchronizační servery jsou určeny spíše pro soukromé použití. Pro zálohování firemních telefonů s citlivými daty je vhodnější zvolit nějaké profesionální řešení, ideálně v kombinaci se zabezpečeným firemním serverem. I taková řešení jsou na trhu samozřejmě k dispozici.

Největší komplikací pro méně pokročilého uživatele bude zřejmě prvotní nastavení. Naštěstí na většině synchronizačních serverů je podrobný návod, jak telefon nastavit. Obvykle si dokonce lze zvolit návod pro konkrétní telefon. Na některých serverech si lze navíc nechat jednoduše poslat SMS, která veškerá potřebná nastavení provede za vás.

Jakmile synchronizaci nastavíte, už se o nic dalšího nemusíte starat. Stačí jednou za čas spustit synchronizaci v telefonu nebo nastavit synchronizaci automaticky v zadaném čase. Třešničkou na dortu je fakt, že všechny svoje kontakty, záznamy v kalendáři a další data pak máte k dispozici i přes webové rozhraní serveru. Například záznamy do kalendáře se tak často najdou mnohem pohodlněji než v samotném telefonu, totéž platí třeba o úpravě kontaktů a přidávání některých detailů.

Kde synchronizovat

Serverů nabízejících synchronizaci přes SyncML je na internetu opravdu nepočítaně. Nelze tedy připravit kompletní přehled. Pokusili jsme se pro vás ale vybrat a vyzkoušet aspoň některé. Samozřejmě jsme preferovali ty, kteří s námi komunikují česky.

O2 Záloha

Není to tak dávno, co se do synchronizace pustilo i české O2. Řešení bylo vytvořeno společností Ness Czech. Server neumožňuje synchronizovat SMS, takže musíte vystačit se zálohou kontaktů a kalendáře, což je určitě škoda. K využívání služby je nutné být zákazníkem O2 a registrovat se na webu O2Extra. Samotná služba není zpoplatněna, uživatel ale platí datové přenosy podle svého tarifu.

U serveru si zaslouží ocenění poměrně přehledné rozhraní, stejně jako možnost automatického nastavení pomocí SMS. Vzhledem k tomu, že službu nabízí přímo operátor, dá se předpokládat, že bude mírně bezpečnější než u některých anonymních serverů. Na druhou stranu je to neplacená služba, takže musíte počítat s omezeními zmíněnými v úvodu. Výhodou je, že do profilu lze přidat více zařízení, takže v případě ztráty telefonu stačí přidat nový a spustit obnovení.

Kde: www.o2extra.cz Cena: Zdarma Více telefonů: Ano

PhoneCopy

Za dalším českým serverem stojí firma e-FRACTAL, která už delší dobu provozovaný server nedávno vylepšila. Jsou k dispozici dvě verze, první se jmenuje PhoneCopy Free a, jak název napovídá, je zdarma. Tato verze zvládne maximálně 300 kontaktů, 50 kalendářových událostí, 50 úkolů, 50 poznámek, 500 uložených SMS a synchronizuje maximálně s dvěma mobilními telefony. Náročnější uživatelé mohou sáhnout po verzi PhoneCopy Unlimited, která kromě neomezeného množství dat podporuje i zabezpečený přenos přes SSL a některé další funkce. Za Unlimited verzi zaplatíte 30 eur (asi 777 korun) ročně.

U uživatelů zaboduje PhoneCopy rozhodně podařeným a přehledným grafickým rozhraním, se kterým se dobře pracuje. Navíc umožňuje synchronizovat i SMS, což je rozhodně výhoda. Nicméně i pro trochu náročnějšího uživatele jsou omezení Free verze poměrně citelná. Navíc chybí možnost automatického nastavení přes SMS.

Kde: www.phonecopy.com Cena: verze Free: Zdarma, verze Unlimited: 30 EUR Více telefonů: částečně

MobilEdit SyncML

Také společnost Compelson stojící za programem MobilEdit nabízí možnost synchronizace přes internet pomocí SyncML. Plusem je, že služba je zdarma a není nijak vázána na licenci programu MobilEdit. Služba neumí synchronizovat SMS, ale jinak nabízí bez omezení synchronizaci kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek. Nijak omezen není ani počet synchronizovaných zařízení, takže v případě ztráty telefonu jednoduše nastavíte synchronizační profil v novém a máte vyhráno.

Uživatelské prostředí je přece jen trochu zastaralé. Je vidět, že služba už několik let běží bez zásadnějších inovací. Proto také zřejmě chybí podpora SMS. Obejít se musíme i bez automatického nastavení přes SMS, na druhou stranu je nutné ocenit, že technická podpora ze strany firmy funguje bleskově a většinu problémů dokáže rychle vyřešit. Škoda, že není dostupná integrace se softwarem MobilEdit, která by užívání ještě zpříjemnila.

Kde: syncml.mobiledit.cz Cena: Zdarma Více telefonů: Ano

Funambol

Kalifornská společnost Funambol patří k nejznámějším, které nabízejí SyncML řešení. Její produkty jsou ale placené, nicméně můžete si vyzkoušet časově omezené demo. Prostředí je skutečně komfortní, ale budete si muset poradit s angličtinou. Důvodem, proč tady Funambol zmiňujeme, není ani tak samotný server, ale klient pro desktop. Je k dispozici zdarma a dokáže synchronizovat z vašeho Outlooku s libovolným SyncML serverem. A to může být někdy docela užitečné.