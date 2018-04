Nenechte se okrádat taxikáři! Pište SMS

T-Mobile zprovoznil společně s firmou AAA Radiotaxi nový informační kanál s názvem Cena taxi v Praze. V boji proti nepoctivým taxikářům tak pomáhá pražskému magistrátu již druhý mobilní operátor, třetí by se měl brzy přidat. Pokud se potřebujete v Praze dostat kamkoliv vozidlem taxislužby, stačí nyní jen odeslat SMS na číslo operátora, který vám okamžitě zašle zpět textovou zprávu s ujetou vzdáleností a maximální cenou.

Aktivita obou operátorů vznikla z podnětu ředitele pražského magistrátu Zdeňka Zajíčka, který na počátku června avizoval nabídku na spolupráci s provozovateli digitální sítě ohledně zjišťování cen za taxislužby. Podobnou službu již delší dobu provozuje firma AAA Radiotaxi, která také s T-Mobilem na vytváření informačního kanálu spolupracuje.

Potřebujete-li zjistit cenu, kterou zaplatíte za odvoz taxíkem, stačí odeslat krátkou textovou zprávu na číslo operátora, v níž uvedete pouze místo nástupu a výstupu. Úplný tvar SMS by měl vypadat takto:

TAXI _#MÍSTO NÁSTUPU##MÍSTO VÝSTUPU, konkrétně:

TAXI #MALOSTR.NAM.25##EVROPSKA 178

Pokud jste zákazníky sítě T-Mobile, odešlete tuto zprávu na číslo 4616 (Uživatelé Eurotelu posílají SMS na číslo 999 111).

Po chvíli obdržíte od operátora maximální cenu a vzdálenost, kterou taxíkem projedete. Přijde vám SMS v tomto tvaru:

Maximalni cena z MALOSTRANSKE NAMESTI 25 do EVROPSKA 178 je cca 150 Kc plus provozni cekani (4 Kc/min.). Vzdalenost je cca 5.5 km.

Za jednu informační SMS zaplatíte tři koruny bez DPH (u Eurotelu stojí tato služba 2,40 bez DPH). Služba zjišťování cen taxislužby je jistě užitečná, neboť se snaží vyjít zákazníkům maximálně vstříc. Oblastí, kde by se informace o přemrštěných cenách daly využít, je ale mnohem více. Uvidíme, s čím nás operátoři překvapí. Dovedeme-li možnosti informačních kanálů do důsledků, mohli bychom brzy smskou zjišťovat, o kolik nás okradl hospodský, když si za čtyři piva napočítal 150 korun, nebo kolik šlo zelinářce do kapsy, když nám prodala předražené banány.