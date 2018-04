Nenechte se napálit. Nokia mobily nerozdává

Falešné e-mailové zprávy je na první pohled složité rozeznat od těch opravdových. Jméno odesílatele i jeho adresa obvykle odpovídá skutečným osobám nebo institucím. S problémem se nyní ve velkém množství začali potýkat i výrobci mobilních telefonů Nokia a Sony Ericsson.

"Nokia v rámci 142. výročí od založení společnosti vyrobila speciální edici telefonů. Každému 142tisícímu uživateli našeho telefonu nabídneme jeden takový telefon zdarma. S pomocí mobilních operátorů jsme zjistili, že právě vy jste mezi nimi," píše se v jedné z falešných zpráv, která začala před několika dny chodit tisícům uživatelů po celém světě.

Nápadům podvodníků se meze nekladou. Jiné texty například nabádají lidi k tomu, aby odeslali své osobní údaje - jméno, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Díky tomu se uživatelé mají dostat do užšího výběru na nové manažerské pozice ve společnosti Nokia.

Co jsou to hoaxy a jak je poznat?

Hoax je jakákoli nevyžádaná e-mailová, textová nebo jiná elektronická zpráva varující před nebezpečím, upozorňující na vyzvednutí neexistující výhry apod. Obvykle je v ní uživatel požádán, aby zprávu přeposlal co největšímu množství lidí. Často se také stává, že podvodník po příjemci vyžaduje zveřejnění osobních dat.

Přestože podvodníci dokážou "narafičit" adresu odesílatele takovým způsobem, že odpovídá opravdové existující adrese dané společnosti, je možné hoax rozpoznat. Stačí jen použít zdravý "selský" rozum.

O výhře mobilního telefonu by vás výrobce zajisté informoval telefonicky, popřípadě by vám přístroj rovnou zaslal. Kdo by si stále nebyl jistý, mohl by pátrat ještě dál. Pozoruhodné je už ono "142. výročí od založení společnosti". Nejenže nejde o žádné kulaté, a tudíž ani zajímavé výročí, ale Nokia v současnosti slaví již 144 let od svého založení. E-mailová zpráva má tedy opravdu mnoho nedostatků.

Na podobné e-mailové zprávy je nejlepší vůbec nereagovat, a to ani tehdy, když se e-mail tváří velmi přesvědčivě. Před odesláním svých osobních údajů je nejlepší situaci telefonicky ověřit přímo u dané firmy - v tomto případě Nokie a Sony Ericssonu.