Nenechte se napálit na padělaný mobil

Kdo chodí nakupovat do nejrůznějších tržnic, jistě se již setkal s padělkem výrobku známých značek. Desetipruhové Adidasy, boty Puma se lvem a podobné padělky především oblečení vládnou stánkovému prodeji nejen u nás ale i jinde ve světě. Padělají se parfémy známých značek, luxusní hodinky i jiné zboží. Nyní především asijští padělatelé přicházejí s napodobeninami populárních mobilních telefonů renomovaných značek.

Asijské trh začínají být těmito produkty zaplavené, již se nejedná o výjimečné případy, ale o masovou záležitost. Napodobeniny známých mobilů dělají i poměrně renomované čínské firmy, ty anonymní se pak nebojí vyrábět téměř dokonalé kopie. Velcí výrobci z nich jistě radost nemají, zatím může padělatelům sloužit ke cti, že jen kopírují design, k padělání log výrobců se zatím ve větší míře neodhodlali. Jenže co není může být a navíc se první padělané mobily začínají objevovat na evropských trzích. Zatím nám není známo, že by se padělky objevily i na našem trhu, je to ale jen otázkou času.



Chudák Sony Ericsson. Jeho model W800i (v Asii W800c) je tak populární, že jeho padělky vyrábí hned několik firem. Server mobile.163.com zveřejnil sadu fotografií porovnávající jeden z padělků s originálem.

V drtivé většině se padělatelé snaží napodobit ty nejlepší modely známých značek. Padělky nejsou jen dobře okopírovaným krytem, ale zacházejí do takových detailů, že se snaží velmi dobře napodobit i menu telefonu. Dokonce ani výbava není často výrazně horší než u originálu, bohužel funkčnost těchto padělků jsme neměli možnost vyzkoušet a tak nevíme, jestli jsou tyto přístroje použitelné v běžném provozu či nikoliv.



Základní menu telefonu je velmi podobné originálu. Fotografie dalších dvou padělků Sony Ericssonu W800i najdete na konci článku ve fotogalerii).

Díky stále klesajícím cenám mobilů již padělatelé nevěnují pozornost levným mobilům jak tomu bylo dříve. Především v Číně bylo možné koupit levné modely Nokií, Motorol a dalších značek, které byly sestaveny z náhradních dílů. Dnes je ale situace jiná. Padělatelé parazitují na populárních modelech a na přeplněném trhu nechtějí riskovat s vlastními produkty. Padělky nejsou v některých případech ani výrazně levnější než originály, spíš je patrná snaha zákazníky splést, uvést je koupí plagiátu v omyl a parazitovat na populárním produktu.



Za pozornost jistě stojí, jak si výrobce padělku pohrál s detaily. Přes jeho maximální snahu lze ale právě podle nich rozeznat padělek od originálu.

Zahraniční servery zveřejnily snímky některých padělaných mobilů. Tak třeba falešný Sony Ericsson W800i, kde si padělatel vyhrál s mnoha detaily a ze snímků je dobře patrné, že se mu to docela dobře povedlo. Kdo zná originál, napálit se nenechá, jenže bez porovnání může zaváhat leckdo. To platí třeba i o kopii Sony Ericssonu K750i. U obou napodobenin překvapí poměrně slušná výbava včetně podpory paměťových karet, ovšem jiných formátů, než používá originál.



Vlevo je Tamtung, alias Samsung E700. Na třetím snímku je další variace na tento mobil, tentokrát se stereo reproduktory. Na čtvrté fotografii pak najdeme kopii následného modelu Samsung E720.



Mix padělaných mobilů. U prvních dvou snímků stály vzorem modely Samsungu, na posledním snímku je padělek Sony Ericssonu spolu s originálem. Na první fotografii je i dobře vidět padělané logo výrobce - místo Samsungu je to Samsumg a místo Anycall je to Amycall. M místo N si splete téměř každý, na první pohled si toho ani nevšimnete.

Přímo se záplavou falešných mobilů musí na asijských trzích bojovat Samsung. Napodobovány jsou mnohé jeho modely, asi nejčastěji stále populární Samsung E700.

Samsung se potýká i s padělky svého loga (viz předchozí fotografie). Místo Samsung se na mobilech padělatelů objevuje Samsumg, případně místo v Asii používané značky Anycall se na padělcích objevuje Amycall. I výše uvedený padělek Sony Ericssonu W800i nese velmi podobné logo a podobné nápisy jako originál. Populární je krádež designu některého úspěšného produktu a jeho použití na úplně jiný produkt. Příkladem budiž tento MP3 přehrávač.



Poměrně renomovaná značka Dnet se s vlastním designem také netrápí. Model DJ809A nápadně připomíná Samsung E800.



Další výtvor Dnetu. Tentokrát se inspiroval u Nokie 7260.

Kopie nevyrábějí jen bezejmenné značky, ale i relativně větší výrobci, nebo dokonce na asijských trzích relativně známé a rozšířené značky. Takový Tatung jistě nezapře, že v jeho portfoliu najdeme především kopie modelů Samsungu. Naopak značka Dnet nabízí své mobily již poměrně dlouho a ve své době patřila mezi významnější čínské výrobce mobilů. Dnes se ale specializuje na kopie mobilů velkých značek a jelikož jako málokterá čínská firma má i solidně zpracovaný web v angličtině, lze očekávat, že se bude snažit své produkty nabídnout i jinde ve světě.



Dnet nenechal na pokoji ani Samsung D500 a na dolním snímku Sony Ericsson K750i.

Počet padělaných mobilů a to včetně použitých telefonů zabalených do nových neoriginálních krytů a prodávaných jako nové zboží, představoval v loňském roce osm procent čínského trhu s mobily. V roce 2004 se v Číně takových mobilů prodalo okolo 15 milionů. A to již není zanedbatelné číslo, více zde. Zatím tento problém v masovém měřítku nepřerostl region jihovýchodní Asie, ale co není, může velmi rychle nastat. První padělané mobily již dorazily na některé evropské trhy. Zatím jich není mnoho a prodej se odehrává především na tržištích a v bazarech. Jenže při šikovnosti asijských padělatelů se klidně můžeme dočkat neoriginálních mobilů i běžné distribuci.

Zákazník si tak již musí dávat pozor nejen na padělané oblečení, parfémy, hodinky, ale i na padělané mobily. A kdo by si takový mobil chtěl přímo pořídit, může si vybrat z nepřeberné nabídky jednoho čínského internetového obchodu (na univerzální doméně .com) a objednat si některý falešný mobil. Nabídka je opravdu široká, ceny rozumné.

Máte nějakou zkušenost s padělaným mobilem? Vlastníte takový přístroj? Napište nám do redakce.

Fotogalerie:

(Všechny následující fotografie pocházejí ze serveru M8cool.com, kde najdete množství dalších snímků)

Falešný Sony Ericsson W800i



Další falešný Sony Ericsson W800i. Tentokrát s paměťovkami a 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Hmotnost tohoto mobilu je pouze 75 gramů.

Jedna z dalších variací na Sony Ericsson W800i. Tento model má jen VGA fotoaparát a nepodporuje paměťové karty.

Falešné Samsungy E530 a D500



Hlavní menu telefonu a úvodní obrazovka vypadají jako u originálu. Liší se jen drobné detaily.



Je to Samsung D500 nebo není? Není!



A toto je zase pokus o kopii Samsungu E530. Plagiát je papírově lepší originálu. Má ovládání přehrávače na přední straně telefonu a podporuje paměťové karty. Neznámý výrobce nabízí jako příslušenství i stojánek se stereoreproduktory.

Falešný Sony Ericsson K750i



Hlavní menu opět připomíná originál.



Na první pohled si tento padělek s originálem leckdo splete.