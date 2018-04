Nenechte se na dovolené zruinovat mobilem. Stačí dobrá příprava

Dvě nejzákladnější rady zní: prozkoumejte důkladně roamingový ceník svého operátora a vypněte si přesměrování hovorů do hlasové schránky či jakékoli jiné přesměrování. Právě dobrá znalost ceníku vám pomůže ušetřit.

Eurotarif nejen v EU

Podle země, do které cestujete, si můžete vybrat ideální tarif. V zásadě máte u každého operátora dvě možnosti. Buď zvolíte věčně propíraný Eurotarif, nebo si vyberete některé z roamingových zvýhodnění operátora. Eurotarif se vyplatí, pokud cestujete do zemí Evropské unie a několika dalších zemí.

Kromě zemí evropské sedmadvacítky platí Eurotarif u všech našich operátorů i v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Ale s Vodafonem se za ceny dle Eurotarifu dovoláte celkem ve 38 zemích. Operátor totiž tento tarif ustanovil jako standard své první roamingové zóny, ve které najdeme třeba i oblíbené Chorvatsko, dále pak třeba Švýcarsko nebo neobvyklé destinace, jako jsou Manský ostrov, Andorra či ostrov Jersey.

U Eurotarifu si můžete být jisti cenou za volání 13 korun za minutu, účtování příchozích hovorů po sekundách a SMS za cenu pod 3,5 koruny.

Pokud míříte mimo země, ve kterých platí Eurotarif, máte dvě možnosti. Buď nebudete dělat nic a spokojíte se se základním roamigovým tarifem operátora, nebo si aktivujete speciální tarif či různé balíčky.

Operátorská zvýhodnění

Speciální tarify jsou většinou určeny pro výhodnější volání v celé síti nadnárodního operátora. U T-Mobile nese takový tarif název Cestovatel a do konce července u něj v zahraničí neplatíte za příchozí hovory.

Cestovatel funguje v zemích, kde má T-Mobile pobočky nebo podíl v některých operátorech. Příchozí hovory zdarma si tak do konce měsíce můžete užít v Chorvatsku nebo třeba v USA. Odchozí hovory pak stojí 35 korun na sestavovacím poplatku a za minutu hovoru zaplatíte necelou pětikorunu.

Vodafone nabízí obdobný tarif s názvem Passport. U něj zaplatíte za každý hovor (příchozí či odchozí) sestavovací poplatek a dále pak platíte jen minutovou sazbu dle vašeho tarifu. Výše sestavovacího poplatku záleží na oblastí, kde se momentálně pohybujete. V běžných destinacích je to 22 korun, v zóně 2 pak 50 korun a ve třetí zóně 80 korun. Jak Passport tak Cestovatel se hodí spíše pro delší hovory.

O2 má pro zákazníky v roamingu jiné lákadlo. Jmenuje se Smart roaming a nabízí levné volání ve 14 vybraných zemích světa. Mezi nimi opět nechybí Chorvatsko, překvapí některé exotičtější destinace jako Egypt, Thajsko nebo Malajsie. V těchto zemích zaplatí zákazník za odchozí hovor necelých 12 korun, půl hodiny příchozích hovorů pak má zdarma.

Nebojte se MMS a dat

Zajímavou možností, jak při používání telefonu na dovolené ušetřit, jsou i MMS a také data. Pokud nepočítáme Eurotarif, mnohdy se ze zahraničí vyplatí posílat MMS zprávy – stojí totiž většinou skoro stejně jako SMS zprávy. Přitom do nich můžete vložit daleko více textu a samozřejmě i nějaký ten obrázek. Do jedné MMS lze podle typu telefonu vložit až několik tisíc znaků. To vše za průměrných 10 korun. Do stejně drahé SMS se pak vejde pouhých 160 znaků. - čtěte Připravte operátory o peníze: posílejte MMS místo textovek

Nedávno také operátoři potichu přistoupili k rozumnému zlevnění dat v zahraničí. Shodně tak zákaznicí zaplatí 6 haléřů za kilobajt, jako je to běžné v domácím prostředí. Ovšem samozřejmě jen v některých zemích.

V případě T-Mobile platí tato cena pro země v rámci Eurotarifu a také pro země v rámci Cestovatele, pokud má zákazník toto zvýhodnění aktivováno. Vodafone účtuje oněch 6 haléřů v rámci první roamingové zóny a je jedno, jaký tarif používáte. Nabídne i datové baličky, v jejichž rámci vás určitý objem přenesených dat vyjde ještě levněji.

Balíčky můžete využít také u O2, které jediné prozatím účtování za domácí cenu nezavedlo. Všichni operátoři účtují data v zahraničí po 100 kB, takže jedno připojení vás vyjde minimálně na 6 korun.

I tak se mohou data v zahraničí vyplatit. Typicky třeba ve chvíli, kdy jste se ztratili v neznámém městě a neumíte místní jazyk, abyste se zeptali na cestu. Spuštění Google Maps a alespoň základní zorientování se vás vyjde třeba na 20 korun, což v dané situaci není tak špatná cena. Nicméně není dobré při cestách do zahraničí mít data aktivní neustále. Pokud jste zvyklí na mobil přijímat e-maily, o dovolené se bez nich raději obejděte. Většina mobilních telefonů umožňuje data v roamingu zakázat, čímž budete mít jistotu, že neutratíte peníze zbytečně.

Nejdůležitější je tedy příprava. Zakázaná data v menu telefonu, deaktivovaná přesměrování a dobrá znalost cen za volání z místa a v místě, kam jedete, jsou těmi nejdůležitějšími předpoklady k tomu, že vás po návratu z dovolené nezaskočí výše telefonního účtu. S nějakou tou obětovanou stokorunou ale asi musíte při delší dovolené počítat.