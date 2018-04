Nenechte babičku podepsat nevýhodnou smlouvu u operátora. Poradíme vám

Když se zajímáte o podrobnosti smlouvy, kterou například vaše babička podepsala, často vyjde najevo, že jde o nevýhodný závazek na měsíce nebo roky dopředu. Není divu, že si senioři přejí, aby jejich účty spravoval někdo, kdo problematice rozumí a dokáže za ně správně rozhodnout.

Podomní prodejci se specializují na starší lidi, kteří se obtížněji orientují v nabídce. V některých případech může být nabídka výhodná, častěji je tomu ale právě naopak. Senioři například nejsou upozorňováni na to, že se upisují na dva roky. V případě zrušení nebo změny služby by pak museli doplatit částku, která zbývá do konce úvazku.

Častým atributem pouličních smluv jsou například vysoké pokuty za opožděnou platbu. Právní poradce sdružení Spotřebitel.net Ondřej Daněk k tomu říká: "I smlouva uzavřená telefonicky je platná a vymahatelná. Varuji spotřebitele před uzavíráním smluv po telefonu a také před rychlým podepisováním smluv na ulici. Vždy si vyžádejte návrh smlouvy a ten si v klidu pročtěte."

Mnozí ze seniorů neumí říci překupníkovi jasné ne. Uvítali by, kdyby měli jasný argument, který by dal prodejci najevo, že jeho přesvědčování je zbytečné.

Prodejce odradí jediná věta

Často zabírá pouze věta "Já se musím poradit se svým vnukem, zavolejte mi zítra." Jeden způsob nám poradila Martina Kemrová z T-Mobilu. Mnoho lidí si myslí, že uzavřít smlouvu na číslo, které bude používat někdo jiný, lze pouze v případě nezletilých dětí. Není to pravda. Této možnosti můžete využít i v případě seniorů.

V rámci komunikace s operátorem není problém se domluvit, na jakou adresu mají chodit vyúčtování. Změny tarifu, výpovědi či přenesení čísla k jinému operátorovi však může realizovat jen ten, na něhož je psaná smlouva. Další možností je zařazení daného telefonního čísla do hromadných tarifů pro rodinu, kde se jednotlivé účty spravují centrálně.

U Vodafone je dalším řešením vytvoření účtu, který má víc SIM karet (například babiččinu, dědečkovu, vlastní a dětí). Administrátor účtu pak na základě 4-6 místného hesla, které nemusí nikomu sdělit, může provádět veškeré změny.

Domluvte si s operátorem výjimku

Nejjednodušší způsob je nechat podepsat prarodiče písemnou smlouvu, ale u operátora si vymínit výjimku, že každá změna na telefonním čísle může být provedena jen se souhlasem třetí osoby. Oficiálně to sice není možné, ale z redakční pošty víme, že se to některým čtenářům podařilo.