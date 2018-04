Nenasytní ochránci práv šátrají v kapsách operátorů

Někteří operátoři se s OSA na nových poplatcích stále nedohodli a protože platnost smluv právě vypršela a operátoři se ani za čtvrt roku na nové výši poplatků nedohodli, stojí operátoři před řadou starostí.

Autorem původních oznamovacích tónů je Philip Lewis z Western Union a v podobě, jaké se používají dnes, jsou ve světě známé od třicátých let, kdy automatické ústředny pomaličku začaly nahrazovat doposud převládající lidské spojovatelky. Také u nás musí operátoři zákazníkům pomocí oznamovacích tónů detekovat stav linky, takže pomocí Tu-Tů poznáte, že můžete volit číslo, zatímco T-T-T vám říká, že linka sestavuje spojení atd.

Do konce komunistické éry nebyl s placením autorských poplatků problém – jednoduše se neplatily. Od poloviny devadesátých let se ale OSA pravidelně o svá práva připomíná. Ještě do počátku roku 2000 se z obsazovacích tónů platily jen haléřové sazby za kus a operátory to příliš netížilo, jenže s úspěchem vyzváněcích tónů pro mobilní telefony začala OSA hledat další zdroje příjmů a výběr autorských poplatků z oznamovacích tónů na pevných linkách se ukázal být vhodným artiklem. Jen za rok 2004 byl podle výkazů OSA distribuován některý z oznamovacích tónů na pevných linkách více jak miliardkrát, což už při původní struktuře tarifů představovalo trh 30 milionů Kč. Nově ale OSA požaduje několikanásobek a za oznamovací tón by měl operátor napříště zaplatit minimálně dvacet haléřů. OSA by si tak ročně přišla na více jak 200 milionů Kč.

Operátoři vracejí úder

Telekomunikačním operátorům se to přirozeně nelíbí a spory s OSA se staly dlouholetým koloritem českého soudnictví. Kupříkladu český výrobce ústředen 2N vloni po tříletém soudním sporu s OSA zvítězil, když u soudu prokázal, že jeho oznamovací tón distribuovaný na pobočkové linky byl zkomponován profesionálním hudebníkem a autorská práva s ním byla vyrovnána. Výrok soudu ale neznamená jednoznačné vítězství, protože soud OSA přiznal platby za oznamovací tóny u ústředen namontovaných v hotelích a úřadech s odůvodněním, že v tomto případě jde o veřejnou produkci, na kterou se přímá smlouva s autorem nevztahuje.

Podobně se snaží problémy řešit i další operátoři. Ha-vel například začal nabízet v ostravském regionu telefonní přípojky s oznamovacími tóny, které zkomponoval Jaromír Nohavica, i když firma sama tvrdí, že je to především kvůli odlišení služeb od konkurence.

Zástupci OSA jsou nekompromisní. Operátoři, kteří nepodepsali nové tarifní smlouvy s OSA, po prvním dubnu budou muset zastavit poskytování telefonních služeb a to buďto dobrovolně, nebo na základě předběžného opatření soudu. "Operátoři se nesmí domnívat, že budou bezplatně žít z práce umělce, který oznamovací tóny stvořil a to i když je tento umělec neznámý," říká právní zástupce OSA mgr. Jiří Pudivous. Národní signalizační specifikace přitom vyžaduje, aby oznamovací tóny byly předávány, jinak může operátor přijít o licenci. V bezvýchodné situaci by mohlo pomoci ČTÚ, kdyby uvolnilo pravidla pro oznamovací tóny, jenže úřad situaci zatím "monitoruje" a k žádným krokům se nechystá.

Aprílový článek :-)

Nejlépe jsou na tom mobilní operátoři, kteří se na podobný problém chystali již delší dobu a řadě svých zákazníků natlačili placené hudební oznamovací tóny, díky nimž svůj problém alespoň příjemně zpeněží. Celý spor nakonec možná vyřeší až Evropská komise. Na jejího místopředsedu Güntera Verheugena si totiž vyšlápl vadůzský telekomunikační operátor VadlTel, který Verheugenovi vyúčtoval nadměrné poslouchání oznamovacích tónů. VadlTel dospěl k názoru, že Verheugen "opakovaně a bezdůvodně často zdvihal sluchátko svého telefonního přístroje, aniž by učinil telefonní hovor", čímž operátorovi způsobil značnou újmu na výši autorských poplatků. A jak už to tak bývá, problém se začíná řešit až v okamžiku, kdy pálí i vrchnost, protože nadměrné používání oznamovacích tónů odmítá úřad EK proplácet.