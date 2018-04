Nenápadný styl jen pro vyvolené – Recenze Nokia 8800 Arte

Pokud jste se nenarodili v kolébce monacké královské rodiny, případně jiného ze šlechtických rodů, může být pro vás docela těžké rozeznat, co je drahé lákadlo pro zbohatlíky a co je skutečně stylová luxusní záležitost. Můžete samozřejmě dávat na odiv své bohatství diamanty a zlatem, pokud se ale v nejvyšších sférách skutečně pohybujete, zjistíte, že právě takto to nefunguje.

To skutečně luxusní zboží je často velmi nenápadné a jeho hodnotu znají jen zasvěcení. Ty nejluxusnější hodinky nemusí být nezbytně posázené diamanty a vykládané platinou. A podobně je to i s telefony. Jasně že si můžete pořídit za milion i víc diamantové Vertu, ale hodně parády uděláte i s mnohem méně opulentním přístrojem.

Vybíráme z katalogu:

Variace na luxusní téma v podání jihokorejského LG a dva bezprostřední předchůdci: Nokia 8800 a Nokia 8800 Sirocco.

Kapitoly recenze:

Vzhled a konstrukce – nenápadný luxus

Design telefonů modelové řady začínající číslicemi 88 se od uvedení prvního zástupce příliš nezměnil. Není se co divit, jednak nejbohatší zákazníci jsou obvykle poměrně konzervativní (podívejte se na módní domy a jejich kolekce), a jednak už v roce 2005 přišla Nokia s poměrně nezvyklým, a hlavně efektním designem. Minimalistický design byl dotažen v následujících modelech 8800 Sirocco a Sirocco Gold Edition. Můj osobní favorit je pak k mání v limitované edici Aston Martin, která se tak skvěle hodí k palubní desce auta, tedy toho správného auta. Svého vrcholu pak dosahuje řada 8800 (zřejmě) právě v modelu s přízviskem Arte.

Ten vypadá na první pohled skoro nudně, ale jen na hodně letmý pohled. Krása tohoto telefonu se totiž skrývá v detailech. Se svým předchůdcem Sirocco má společný materiál, ze kterého je stvořen – nerez ocel. Právě ta může za to, že tento příjemně malý přístroj (109 x 46 x 15 mm) zatíží vaši kapsu o 150 gramů, tedy více než některé smartphony. Nicméně díky malé tloušťce to ve většině případů není nijak na škodu. Navíc pro většinu běžných smrtelníků je o něco vyšší váha aspoň signálem, že telefon neztratili. Dílenské zpracování je na velmi vysoké úrovni, ale to se ostatně dalo čekat.

Telefon je dodáván v černé variantě se stříbrnými, nebo spíše ocelovými prvky a vypadá opravdu zajímavě. Pravdou ale je, že tento telefon budete leštit po každém doteku – je na něm vidět úplně všechno. Navíc na rozdíl od stříbrných telefonů na temném povrchu 8800 otisky prstů opravdu svítí.

Vysouvací mechanismus zůstal stejný už od první 8800, opět se tedy vysouvá displej i s klávesnicí. Výhodou tohoto řešení je, že ke všem klávesám – včetně první řady – je naprosto bezproblémový přístup. Ocenili jsme, že vysouvací mechanismus je o něco tužší, takže se telefon samovolně neotvírá v kapse. Vysunout ho ale prstem nebude zřejmě nikomu, snad s výjimkou opravdu subtilních dam, dělat žádný problém. Oblými tvary padne telefon opravdu skvěle do ruky a ploška pod klávesnicí výrazně zpříjemňuje psaní.

Displej a klávesnice – OLED nastupuje

Vůbec kvalita klávesnice nás příjemně překvapila, přestože na ni nezbylo moc místa, na klávesách se píše velmi pohodlně. Klávesy jsou vystouplé, takže ačkoli jsou poměrně malé, mačkají se velmi dobře. Designéři si zaslouží pochvalu za přesunutí funkčních kláves přímo pod displej. Klávesy se tváří jako senzorové, ale musíte je zmáčknout. Pokud ale zhasnou, lesklou čerň nic neruší. Kromě lepšího přístupu k funkčním klávesám toto řešení umožňuje také pracovat s telefonem, i když je zavřený (přirozeně jen do chvíle, než budete potřebovat klávesnici).

Specialitkou telefonu je pohybové čidlo, se kterým máme – pokud nás paměť neklame – čest u Nokie vůbec poprvé mimo smartphony. Zdá se ale, že pohybové čidlo bylo dodáno až na poslední chvíli. Jak jinak si vysvětlit, že ho vývojáři nechali tak trestuhodně nevyužité? Ovšem možnost okamžitě ztlumit vyzvánění pouhým otočením telefonu displejem dolů je geniální! Kromě toho, pokud je telefon zhasnutý a vy jím zatřesete, objeví se hodiny. Také docela praktické. A možná si budete připadat, jako byste kapse měli nějaké opravdu luxusní hodinky. Vlastně je máte.

Další velkou změnou je displej, Nokia – zdá se – sází na technologii OLED, takže jej nabídne i její nejdražší model. OLED displejům pořád chybí trochu na jasu, i když nemůžeme říct, že by nás to při práci s 8800 nějak výrazně omezovalo. Displej zobrazí 16,7 milionu barev a pracuje v rozlišení 240 x 320 bodů. Displej je navíc překryt antireflexní fólií, podobně jako u modelu 7900 Prism. Díky tomu je dobře čitelný i na přímém světle. O správné nastavení podsvícení se automaticky postará světelný senzor umístěný nad displejem.

Baterie – bude s námi o něco déle

Slabinou předchozích modelů byla poměrně malá výdrž na baterie. Právě OLED displej, o němž byla řeč v minulém odstavci, tenhle problém částečně řeší. Jednou z výhod této technologie je totiž nižší spotřeba ve srovnání s obvyklejším TFT. Navíc součástí standardní výbavy je 1000 mAh Li-Ion baterie BL-4U, která by měla podle údajů výrobce vydržet až 300 hodin v režimu stand-by nebo 200 minut hovoru.

V realitě jsou samozřejmě údaje o něco horší. Ačkoli Nokia se snaží výdrž prodloužit, jak se dá – spořič displeje s hodinami totiž skáče téměř okamžitě. Když zrovna koukáte na video, je to poněkud otravné, ale asi to funguje. Nokia 8800 Arte vydrží bez nabíječky zhruba 5 dní s vypínáním na noc, což není zase až tak špatné.

Pro fandy Nokie bude možná trochu zklamáním, že 8800 Arte se odlišuje nejen designem, ale i konektorem a nabíječkou. Na spodní straně najdeme totiž jen USB konektor, a nikoli klasickou nokiáckou nabíječku. Aby toho nebylo málo, jde o jiný konektor, než používají modely N Series. Škoda, je to trochu nepochopitelné.

Telefonování, zprávy, data a organizace

V tomto směru nás nic překvapivého nečeká, podobně jako ostatní modely této značky je i menu 8800 Arte založeno na platformě S40, takže je na první pohled (a v tomto případě i na všechny ostatní) úplně stejné. Telefonní seznam pojme celkem 1 000 záznamů, přičemž každý může mít až 20 položek. Záznamy mohou být roztříděny do skupin.

Podle nich pak lze v profilech filtrovat hovory – jednoduše si nastavíte, že budou zvonit například jen hovory od lidí zařazených do profilu rodina. Příjemné je, že telefon nabízí možnost nastavit platnost profilu. Stačí si tedy nastavit, aby se telefon večer automaticky přepnul na ticho a máte jistotu, že vás nikdo nevzbudí. Pravda, dokonalosti dřívějších modelů od Ericssonu, které dokázaly na ticho přepnout automaticky, když jste měli naplánovánu schůzku, to nedosahuje, ale aspoň něco.

Majitelé "chytrých" Nokií mohou jen závidět (nebo si pořídit placený program). Ještě více ale budou závidět fakt, že slovník T9 sice píše s diakritikou, ale odešle jen čistý text. Takže můžete psát pohodlně, a zároveň vás telefon nebude okrádat o peníze tím, že by posílal více zpráv.

Podobně jako některé další modely nabízí i Nokia 8800 Arte možnost kopírovat si pohodlně data z telefonu mezi jednotlivými přístroji. To se hodí, když se rozhodnete změnit telefon, ale může to být docela praktické i v okamžiku, kdy budete 8800 Arte používat jako druhý přístroj. To může být třeba případ manažerek, které budou v práci používat třeba E90, ale nosit ji večer do divadla se jim skutečně nechce. Jednoduše přenese data z jednoho telefonu do druhého a má vyhráno.

Faktem ale je, že pokud nepatříte mezi ty, kteří bez svého telefonu neudělají ani ránu, bude vám zřejmě výbava 8800 stačit a po nějakém S60 telefonu se ani nebudete pídit. Nokia totiž konečně pochopila, že fandové stylových telefonů nemusí být nutně jen tupci, kteří nezvládnou napsat ani SMS. Modely řady 8800 nabízejí obvykle většinu aktuálně dostupných technologií. V případě Arte je to například kompletní sada datových přenosů, a to včetně 3G a HSDPA.

Pro spojení s počítačem přirozeně funguje Nokia PC Suite, takže bez problémů probíhá i synchronizace kontaktů, úkolů a kalendáře s Microsoft Outlookem. Jen u kalendáře si dejte pozor na omezení počtu znaků u popisku a místa, které – pokud používáte některý z chytrých telefonů – asi neznáte. Jinak je ale kalendář celkem pohodlný, takže pro běžné plánování času bohatě postačí. Kromě standardně dodávaného kabelu můžete použít pro spojení s počítačem také Bluetooth. Ten se hodí i pro připojení příslušenství, součástí dodávky je stylově sladěný Bluetooth headset.

Poměrně slušná je i nabídka dodávaných programů. Určitě udělá radost Opera Mini, byť pouze ve verzi 3. Docela šikovný je i překladač, který zvládne vyhledávat významy slov v pěti jazycích (angličtina, francouzština, španělština, italština a němčina), stejně jako převodník měn a fyzikálních jednotek. A protože u majitelů tohoto telefonu se dá předpokládat, že se budou zajímat i o módu, určitě najde uplatnění i převodník velikostí. Na cestách se určitě bude hodit světový čas, který dokáže současně zobrazit čas ve 4 městech a vypadá graficky docela dobře. Překvapivě pokročilá je i kalkulačka nabízející i vědecký režim nebo radiány.

Zábava

Možná byste čekali, že tento stylový telefon bude překypovat různými zábavnými funkcemi. Ale nemáme před sebou telefon pro mladé. Novinkou u modelu Arte je integrovaná paměť o velikosti 1 GB. Výměnou za to sice přišel telefon o slot na paměťové karty, většině uživatelů bude ale asi integrovaná paměť stačit – vždyť pojme nějakých 15 hudebních CD. Vestavěný přehrávač nabídne komfort sice o něco nižší než u S60 modelů, ale i on korektně pracuje s ID3 Tagy a telefon má celkem slušný zvuk. Bohužel součástí dodávky nejsou stereo sluchátka a není úplně jasné, jestli by šla připojit přes USB. Podle všeho tak bude nutné při poslechu hudby sáhnout po Bluetooth. Telefon podporuje Stereo Bluetooth profil, takže to snad nebude takový problém.

Kromě hudby ve formátech AAC, eAAC+, MP3, MIDI, AMR a WMA si poradí také s videem. V tomto případě zvládne přehrávat soubory MP4, ale také streamované video 3GPP, H.263 a H.264. Zejména při přehrávání videa je ale naskakování spořiče displeje v podobě hodin docela otravné. Ve výbavě bohužel chybí FM rádio, což je možná škoda. Pokud vás hudba začne nudit, můžete si pustit Java hru 3D Golf Tour.

Na zadní straně přístroje se nachází poměrně malý objektiv fotoaparátu. Ten má ale rozlišení 3,2 Mpx a automatické ostření, což nejsou špatné parametry. Výsledné fotografie sice kvalitou nijak neohromí, ale celkově jsou spíše mírně nadprůměrné. Alespoň co se týká exteriérů, 8800 Arte totiž chybí přisvětlovací dioda, takže ve tmě máte smůlu. Pokud se rozhodnete raději pro natáčení videa, máte k dispozici rozlišení VGA (640 x 480 bodů).