Nemáte nabitý mobil? Tak vám ho do USA nepustíme

Nová pravidla souvisí se zvýšeným bezpečnostním opatřením kvůli aktuálním hrozbám, že jemenská a syrská odnož al-Káidy připravují bomby bez použití kovů, které by mohly projít přes obvyklé letištní detektory (více v tomto článku).

Bezpečnostní opatření se týkají odletů letadel směřujících do USA z letišť v Evropě a na Středním východě a v Africe. Cestující na těchto letištích budou bezpečnostními agenty vyzváni, aby zapnuli všechna elektronická zařízení, které si berou na palubu letadla.

Týká se to mobilních telefonů, tabletů, fotoaparátů, MP3 přehrávačů nebo notebooků. Pokud nebude přístroj nabitý a nebude možné ho zapnout, tak ho agenti na palubu nepustí. Kontroly pravděpodobně nebudou plošné, ale ani výjimečné.

Informace nehovoří o tom, co s nenabitými přístroji bude. Ale nejpravděpodobněji se s nimi majitel může rozloučit. Podle tiskové zprávy TSA projde cestující s vybitým přístrojem další podrobnou kontrolou.

Kontroly a pohovory bezpečnostními agenty před nástupem do letadla směřujícího do USA jsou na evropských letištích běžné. Téměř vždy je tomu při letu s americkou leteckou společností, při letu s evropskou (nebo jinou než americkou) společností bývaly pohovory a kontroly spíš namátkové. S aktuální teroristickou hrozbou je ale pravděpodobné, že se i v tomto případě pohovory a kontroly zpřísní.

Pohovory vedou primárně externí agentury najaté leteckými společnostmi. Při bezpečnostních kontrolách na letišti, při vstupu do odletové části terminálu (klasická bezpečnostní kontrola), se i dříve občas stávalo, že cestující museli předvést funkčnost elektronických zařízení. Stává se to ale velmi zřídka.

V případě cesty do USA by si tak cestující měli zkontrolovat, že mají přístroje nabité a že je bude možné při kontrole zapnout. Pokud bude přístroj vybitý a zbude dost času, tak na většině letišť bývají k dispozici zásuvky pro nabití přístrojů. Je jich ale málo a často jsou obsazené. Navíc si cestující do příručního zavazadla musejí přibalit nabíječku.