Nemyslete si, že to mají tvůrci reklam na mobilní telefony a jejich příslušenství lehké. To, že jsou mobily velmi oblíbenou hračkou dneška (a nejen pro děti) je sice předurčuje k tomu, aby se dobře prodávaly, ale udělat dobrou reklamu stejně není jen tak. Musíte si třeba dát velký pozor, aby váš nápad někoho neurazil. Že se něco takového může stát, o tom se přesvědčila pražská firma Celadon Group, která do světa vypustila billboardy propagující značkové hands-free sady pro telefony Nokia. Muž osahávající vyvinuté poprsí ženy na sedadle spolujezdce dokázal rozhořčit české ženy. Proč a co s tím ženy dělají? O tom se dočtete v dnešním článku.