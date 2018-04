„Němý hovor”: elektronický límeček to řekne za nás

Po umístění na krk se aktivují elektronické senzory, které zaznamenávají pohyb vašeho krku a probíhající nervové impulsy. Ty pak systém převede složitým procesem do podoby hlasu.

Technologie Audeo by mohla nalézt uplatnění například v mobilních telefonech. Při hovoru s našimi přáteli bychom tak již nemuseli ani otevřít ústa. Přístroj by vše řekl za nás. Spíše než o zajímavou "vychytávku" se ale jedná o nástroj, který by v budoucnu mohl usnadnit životy němým lidem.

"Audeo mi poskytne potěšení, které potřebuji víc než cokoliv jiného − možnost hovořit se svými dětmi," říká jedenačtyřicetiletý Dave, který je němý a takřka "revoluční" přístroj již vyzkoušel.

O tom, že technologie funguje v praxi, se přesvědčili i redaktoři britského časopisu New Scientist. Na následující videoukázce se můžete podívat na první "němý" telefonní hovor.

Speciálně modifikovaný límeček představila americká společnost Ambient ve spolupráci s firmou Texas Instruments. Její zástupci zmiňují i další možná využití přístroje v běžném životě.

Zázračný límeček nejen pro němé lidi

"Technologie by mohla nalézt uplatnění například při jízdě veřejnou dopravou, kdy si potřebujete vyřídit něco soukromého a není vhodné mluvit nahlas," nastínil další využití systému Audeo Michael Callahan, jeden z jeho tvůrců.

S novou technologií se nejdříve musí člověk naučit zacházet. Aby systém rozpoznal, co chcete říct, je nutné "vyslat do krku" správné signály. Ve výsledku pak prakticky provádíte to samé jako při běžném mluvení, z vašich úst ale nevyjde ani hláska.

Audeo v současnosti dokáže rozpoznat zhruba 150 slov a základních frází. Do konce roku chce však společnost Ambient vylepšit software tak, aby byla kapacita slovníku prakticky neomezená. Poté by měla být technologie implementována do zařízení k běžnému prodeji. Cenu ale tvůrci zatím neprozradili.