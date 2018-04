Nemine den, abychom nedostali připomínku k pravopisu. Přiznáváme to na rovinu: s pravopisem jsou problémy a navíc jsme je dosud brali na poměrně lehkou váhu. Je sice utopií chcít po redaktorech, aby si článek sami po sobě četli, to beztak k ničemu nevede (ve vlastním textu si chybu těžko někdo najde) a ani automatické korektory WinTextu toliko nepomůžou. Navíc většina aktuálních materiálů vzniká večer a to se již korektorky zle shánějí. Pravdou ale je, že ani delší dobu připravované recenze neprojdou korekturou. Jaké zlepšení jsme vymysleli, abychom pravopis na Mobil serveru vylepšili? Pokusíme se zařídit alespoň korekturu ráno, abychom mohli pozdějším čtenářům nabídnout zkorigované počtení. Pokud byste věděli o nějakém jazykuznalém internetujícím časním či naopak pozdním surfaři, dejte nám vědět