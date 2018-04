Němečtí manažeři strkají mobily do krabic od sušenek. Bojí se špionáže

Firma se obávala špionáže a krádeží dat z mobilních telefonů svých manažerů, a tak zavedla netradiční opatření. Jejím manažerům už nestačí mít telefon vypnutý, firma se bojí, že ani to není bezpečné.

Budou jej muset ukládat do plechové krabičky od sušenek. Podle firmy to je jednoduché a levné řešení, jak zamezit krádeži dat. Firma tak podle vlastních slov využívá principů tzv. Faradayovy klece, jejíž vybudování v místnostech stojí firmy, snažící se o obranu proti odposlechům, miliony.

Otázkou je, zdali existuje taková krabice od sušenek, která by splňovala složité parametry tohoto principu. Mohlo ovšem jít jen o vyjádření v nadsázce. Vyrobit na zakázku schránku, ve které by princip Faradyovy klece fungoval, je ale možné. Výsledek by klidně mohl krabici od sušenek připomínat.

Server theregister.co.uk zjistil, že do mobilu zavřeného v některých typech plechovek od sušenek se bez problémů dovoláte, jiné ale fungují jako "rušička" docela dobře. Firma Evonik má 34 000 zaměstnanců v celé Evropě, kuriózní opatření by se však mělo dotknout pouze špiček společnosti.

Odposlechy a špionáže jsou nejen v Německu stále palčivějším problémem managementu firem. Tento měsíc německá vláda otevřela v Bonnu nové specializované centrum, které by mělo koordinovat aktivity, směřující k úsilí chránit firmy, ale i státní instituce proti špionáži.