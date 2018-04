Němečtí fotbalisté nafasovali mobily, spoluhráčům se ale nedovolají

Mobilní telefony dodal německému národnímu týmu jeden ze sponzorů. Fotbalisté je dostali s tím, že si mohou bez problémů zavolat z Jihoafrické republiky domů svým rodinám a blízkým.

A hlavně svým spoluhráčům na šampionátu. Dokonce je v každém telefonu rovnou uložen seznam s čísly na všech 23 hráčů německé reprezentace.

Dobrý úmysl ale zhatila zatím neodhalená chyba. Telefonní spojení z Afriky do Afriky nefunguje.

"Můžu bez problémů mluvit se svou přítelkyní v Berlíně, ale ostatním hráčům se nedovolám," popsal kuriózní problém obránce Arne Friedrich.

Němečtí fotbalisté se tak vrátili ke klasickému způsobu telefonování na pevné linky. "Prostě volám z jednoho hotelového pokoje do druhého. Je to stejně jednodušší a výhodnější," dodal další defenzivní hráč Per Mertesacker.