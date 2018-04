Německý veletrh CeBIT začíná již ve čtvrtek. Přestože se tam asi nedostane každý, všichni mohou, díky médiím, například Mobil.cz, zjistit, co je v telekomunikacích nového. Dnes vám nabízíme pohled na to, jak bude CeBIT vypadat a co na něm bude k vidění. Právě o těchto věcech se dočtete podrobně v našem zpravodajství, které vám budeme koncem tohoto týdne a na začátku toho příštího přinášet.