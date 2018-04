Německý Telekom přijde o milión zákazníků

Německý telefonní operátor Deustche Telekom by ještě do konce tohoto roku mohl kvůli nařízenému snížení poplatků za pronájem linek konkurentům ztratit asi milion zákazníků. Řekl to pro sobotní vydání listu Die Welt předseda německého regulačního úřadu pro telekomunikace Matthias Kurth.

"Očekáváme, že během tohoto roku přejde více než milion zákazníků Telekomu ke konkurentům," řekl šéf RegTP. Konkurenti Telekomu tak celkem budou mít tři miliony klientů, k nimž budou mít přímý přístup, dodal Kurth.

Snížit sazby za pronájem koncových linek k domácnostem a firmám nařídil Telekomu minulý měsíc právě úřad RegTP. Telekom musí tyto sazby pro příští dva roky snížit o 9,75 procenta.

Český regulátor také nedávno změnil podmínky na trhu pevných linek. Regulační smršť zatím přinesla jen nové tarify Českého Telecomu a očekávají se nové tarify ADSL.