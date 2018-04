Německý Telekom chce nové zákazníky v USA

Americký mobilní operátor T-Mobile USA, který do skupiny Deutsche Telekom patří, usiluje také o partnerství s operátory kabelových sítí, aby mohl nabízet mobilní služby i na pevných linkách v jednom balíku."Budeme mít 17 milionů klientů na konci tohoto roku," uvedl Ricke k T-Mobile USA, která je nejrychleji rostoucí divizí ve skupině. "Příští rok to bude kolem 20 milionů uživatelů a do roku 2010 usilujeme o 30 až 35 milionů klientů."

Deutsche Telekom koupil T-Mobile USA v roce 2001 za 40 miliard dolarů jako firmu VoiceStream Wireless. T-Mobile USA je čtvrtý největší mobilní operátor ve Spojených státech. Německé společnosti se podařilo odolat tlaku na snižování dluhu a

americká aktiva neprodala.

Americká T-Mobile se mezitím rozrostla tak, že je větší než německá T-Mobile Germany. Na trhu pevného spojení nechce T-Mobile USA kupovat firmy ani vytvářet společné podniky, jde jí jen o partnerské dohody, napsala agentura Reuters.