Německý student se chystá poslat UMTS technologii do šrotu

Když Joachim Ebinger, technologický guru německé pobočky firmy Nokia, vstupoval do sálu, čekalo na něj několik desítek jeho kolegů z konkurenčních společností i zástupců médií. Následoval jej osmnáctiletý chlapec s rovnátky na zubech, jenž se tvářil krajně rozpačitě, v ruce držel plastikovou poloprůhlednou krabici a telefon Nokia 6110. Všichni napjatě čekali na verdikt jednoho z nejvýznamnějších německých "insiderů" GSM technologie. Joachim Ebinger řekl jen dvě slova: "es funkzioniert - funguje to". V tom okamžiku se strhla vřava.

Joachim Ebinger právě potvrdil, že osmnáctiletému hildesheimskému studentovi Saschovi Haenelovi se podařilo to, co se nepodařilo týmům největších telekomunikačních koncernů světa: Sascha Haenel právě prakticky demonstroval datové přenosy v GSM síti na rychlosti 448 kbps, tedy na padesátinásobku stávající přenosové rychlosti 9,6 kbps a na rychlosti odpovídající reálným možnostem sítí UMTS. A co je podstatné - to vše jen s mírně modifikovaným firmware telefonu Nokia 6110.

Vypadalo to z počátku jako utopie - však také v květnu, kdy Sascha Haenel se svým nápadem vyhrál německou technickou soutěž Jugend forscht nechtěl nikdo příliš věřit tomu, že studentovi by se mohlo podařit to, nad čím si vylámaly zuby špičkové týmy velkých elektronických koncernů. Po důkladné analýze se ale ukázalo, že Haenelovo řešení opravdu funguje a o jeho využití již dnes intenzivně jedná Siemens a Mannesmann. Zdá se, že 5000 marek, které Haenel získal jako dotaci prvního místa v soutěži Jugend forscht, nebude posledními penězi, které za svůj nápad uvidí: německý Stern dokonce Haenela pasoval na německého Gattese v předpovědi astronomických příjmů, jež mu jeho nápad (již je patentován, proto ta prodleva) může přinést.

Nyní očekáváte, že po tomto dramatickém úvodu se vám pokusím nastínit, jak celý tento zázrak funguje. Asi vás trochu zklamu - z dostupných dat jsem nepochopil zcela přesně, jak to funguje a nezdá se, že bych byl sám. Podstatné detaily jsou zatím stále nejasné - jinak by se ostatně firmy nepraly o možnost tuto technologii koupit.

Haenel svoji technologii pojmenoval High Bandwidth Cellular Data Channel (HBCDC) nebo také CDSL (cellular DSL). Tato technologie v podstatě využívá skutečnosti, že když někdo telefonuje hlasově, tak významná část přenosu hlasu je vlastně tichá (jedna strana nemluví) - jde až o 60%.

Celé řešení vlastně funguje na bázi HSCSD multiplexu, tedy k jeho fungování je nutné, aby GSM síť měla implementovanou HSCSD podporu. Pokud ji má, nejsou pro síť potřeba další úpravy ani další technika, pouze na mobilním telefonu dochází k úpravě firmware.

Řešení HBCDC vlastně využívá dobu, kdy ostatní uživatelé nemluví a obsazuje volné hovorové kanály, čili využívá nejenom prázdné kanály, ale i ty, kde se hovoří. Tímto trikem by se ale podle GSM logiky nemělo dosáhnout rychlosti 448 kbps, kterou Haenelovo řešení opravdu fungovalo, takže je tam ještě nějaký jiný trik, jenž nebyl publikován.

Abychom nezapoměli, Sascha Haenel představil na soutěži Jugend-forscht ještě dvě další technologie - jednou je řešení lokalizace polohy v síti GSM s přesností až 1,5 metrů, další pak dálkové ovládání zařízení přes telekomunikační síť. Sumář jeho řešení najdete zde.

V Mobil serveru jsme dlouhou dobu váhali nad tím, jak se k celému případu postavit. Názory odborníků se různí, od striktního odmítání, až po nadšení. Ačkoliv si zatím nedovedeme přesně představit, jak Haenelova technologie v praxi funguje, zdá se, že funguje - ostatně, na řešení Sascha Haenel pracoval tři roky, podle svých slov "ve dne v noci".

Zda jde o opravdu realizovatelný nápad, ukáže spolupráce Siemensu a Mannesmannu, kteří jsou nejžhavějšími zájemci o celou technologii a hlavně jsou nejblíže dohodě s Haenelem. Je velmi nepravděpodobné, že by Mannesmann nebo Siemens chtěli vyhazovat peníze za něco, co nefunguje. Ostatně, už jenom myšlenka využívat k přenosu dat hovorový kanál, na kterém se právě nemluví, je zlatá sama o sobě.

UMTS technologie se tedy zatím o sešrotování bát nemusí, ačkoliv některá německá média tak v prvotním záchvatu nadšení psala - Haenelovo řešení by ale mohlo zajímavě prodloužit životnost GSM sítí a také nabídnout rychlá data podstatně dříve, než UMTS.