Německý soud přehodnotil zákaz prodeje tabletu Samsung

Předběžné opatření o zákazu prodeje tabletu Samsung Galaxy Tab 10.1 nebylo zrušeno. Soud pouze přehodnotil jeho účinnost a to, na koho se opatření vztahuje. Tuto skutečnost potvrdila tisková kancelář düsseldorfského zemského soudu několika nezávislým zdrojům.

Nově tedy od dnešního večera platí, že tablet se nesmí prodávat na území Německa a že německá společnost SAMSUNG Electronics GmbH nesmí tablet prodat vlastně nikomu i mimo území země. Soud tedy vlastně zhodnotil, že pochybil a že jeho opatření se nemá vztahovat na mateřskou společnost SAMSUNG Electronics Co., Ltd se sídlem v Koreji. Ta pouze opět nesmí prodávat tablet na území Německa. Toto rozhodnutí platí do 25. srpna, kdy se má konat hlavní přelíčení v této kauze. Teprve to rozhodne, jestli Samsung smí, nebo nesmí tablet prodávat a kde má takový případný zákaz platit.

Zdůvodnění soudu se opírají o fakt, že výklad toho, na kterou společnost se může předběžné opatření vztahovat, se liší v německém a anglickém jazyce. Právníkům Apple přitom více vyhovuje německé znění. Případ se tedy pravděpodobně zkomplikuje, jelikož každá strana by se mohla opírat o výklad práva v jiné jazykové verzi.

Naopak se nepotvrdily předchozí dohady, že by soud zrušil opatření kvůli tomu, že Apple předložil soudu nedůvěryhodné důkazy. Jíž zmíněný server Webwereld totiž přinesl během úterka zprávu, že právníci Apple mohli soudu předložit neoficiální nebo pozměněné obrázky a dokumentaci korejského tabletu.

Prozatím není jasné, jak bude Samsung na tuto změnu reagovat. Start prodeje by totiž mohl být riskantní, jelikož není zdaleka jasné, jak rozhodne soud 25. srpna. Je tedy možné, že v zemích, kde se tablet měl teprve začít prodávat, zatím firma stejně start prodeje odloží. Vyjádření společnosti se nám v době vydání článku nepodařilo zajistit.