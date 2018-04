Německý regulátor říká: Budujte sítě UMTS společně

Mnoho společností, které zaplatily za licence na provoz sítí UMTS horentní sumy, se nyní samotného provozování trochu obává. Není totiž jisté, kolik budou muset zaplatit za stavbu sítě, a tak se návratnost investic do UMTS vzdaluje kamsi do nedohledné budoucnosti. Ušetřit lze tím, že se více operátorů spojí při výstavbě infrastruktury. To již napadlo několik provozovatelů sítí a nyní s podobným nápadem přišel také německý telekomunikační regulátor. Nechají si od něj operátoři radit?

Německý regulátor RegTP se obrátil na všechny vítěze UMTS licencí s otázkou, zda neuvažují o tom, že by spolupracovali při výstavbě infrastruktury sítě. Většina ze šesti vlastníků licencí uznala, že je rozhodně zajímá jakákoliv varianta, která jim může ušetřit nemalé částky. Mohou tak zabránit prohlubování již nyní nebezpečně vysokých dluhů. V Německu totiž každý z vítězů aukce zaplatil za licenci 8,4 miliard eur.

Z pohledu regulátora nejde ani tak o šetření pokladen operátorů, ale o rychlost výstavby. "Jsme otevření všem nápadům, které urychlí spuštění sítí UMTS," řekl mluvčí RegTP agentuře Reuters.

Operátoři mohou při stavbě ušetřit tak, že se někteří (reálně spíš jen dva) dohodnou na stavbě společné sítě. Druhou možností, i když finančně méně výhodnou, je sdílení pouze některých základnových stanic, případně společné využívání některých částí infrastruktury.

O případné spolupráci s některým z ostatních provozovatelů prý reálně uvažuje především finská Sonera, která v konsorciu 3G společně se španělskou Telefonicou získla jednu z licencí. O návrhu spolupráce však prý vážně uvažují i MobilCom (vlastněný France Telecomem), E-Plus (KPN) a Viag Interkom (British Telecom).

"Možnost podělit se o výdaje za stavbu sítě nás zajímá a nyní ji podrobně studujeme. Nicméně, nyní je na německém regulátorovi, aby se vyjádřil, zda něco takového povolí," řekl tiskový mluvčí Sonery Jyrki Karasvirta.

V České republice o případné spolupráci při výstavbě sítě hovoří především Český Mobil. Technický ředitel Českého Mobilu Jon Eddy vidí ve společné síti poměrně logické vyústění situace v ČR. Počet uživatelů totiž dost možná neuživí ani dvě, natož tři nebo čtyři. O tom, zda bude možné v ČR budovat společnou síť, se zatím nemluví. Nejdřív je totiž třeba licence udělit a dokud se tak nestane, je asi zbytečné dělat podrobné plány, shodují se všichni mobilní operátoři u nás.