Německý E2 Viag doběhl konkurenty

Velmi zajímavou novinku přineslo poslední číslo německého časopisu Die Welt. Podle informací redakce totiž bude nový německý provider Viag Intercom, operátor mobilní sítě DCS-1800 ihned ze začátku nabízet nejlepší pokrytí v Německu. Paradoxně mu totiž pomohou jeho vlastní konkurenti.

Síť E2 Viag Intercom startuje v říjnu a jde o nejmladší německou mobilní síť - oproti němu stojí sítě D1-Telekom a D2-Privat, každá s více než čtyřmi miliony klientů a dále Eplus - síť DCS-1800 s pokrytím 92 procent SRN. Viag všechny doběhl - jeho pokrytí bude totiž sjednocením pokrytí všech digitálních německých sítí - tedy nejlepší.

Kde je vtip? Spolumajitelem Viagu Intercom je kromě německého sdružení VIAG také holandský PTT Telecom, který má úzký vztah k švýcarskému Swisscomu (například v českém SPT Telecom via pan Dyba). SIM karty Viagu budou mít ID shodné s Swisscomem a pokud tedy majitel takovéto SIM karty Viagu bude mimo pokrytí mateřské sítě, přihlásí se telefon do sítě jiného operátora, jako by jeho mateřskou sítí byl Swisscom Natel-D.

Swisscom má roamingovou dohodu s všemi německými sítěmi - D1, D2 i Eplus. Kromě toho budou moci zákazníci Viagu ihned po startu sítě telefonovat v osmdesáti státech světa - i s nimi má totiž Swisscom roamingovou smlouvu a Viag již nyní deklaruje, že bude ve své síti dotovat duální telefony pro roaming GSM i DCS-1800 sítí, což dává logiku.

Jedno však není zcela jasné - Viag totiž oznámil, že i ceny za využívání sítí ostatních operátorů budou odpovídat běžným německým cenám. Není tedy zřejmé, jak chce Viag obejít běžné roamingové příplatky - zda je zadotuje z vlastní kapsy po více než rok, po který bude budovat vlastní síť, nebo zda našel jinou cestu.

Jak nám potvrdili zástupci sítě D2-Privat, společnost Mannesmann Mobilfunk nebude zatím podnikat žádné kroky k zamezení této možnosti národního roamingu ze sítě VIAG Intercom. Největší německý mobilní operátor hodlá vyčkat, jak se situace vyvine a zatím pouze signalizoval, že oceňuje otevřenost VIAGu, s níž tento plán zveřejnil v předstihu.

Jak vidno, ani čtvrtý operátor nemusí být v již tak mobilní zemi, jako je SRN, outsiderem a myšlenka tohoto řešení mi připadá jako zajímavý návod pro třetího českého operátora, který se nebude moci opřít o síť GSM, jako RadioMobil a EuroTel.