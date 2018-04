Němci vyvíjejí textovky, které budou vonět

Představte si, že vám kamarád pošle SMS zprávu s pozdravem z dovolené a z vašeho mobilního telefonu bude v tu chvíli cítit mořský vzduch. Naše bujná fantazie? Nikoliv. Němečtí vývojáři tvrdí, že blízká budoucnost.

Miniaturní čip je zatím stále ve fázi vývoje, ale podle jeho autorů by měl být na trhu dostupný do roka či dvou let. Uživateli by měl přinést možnost odeslat textovou či multimediální zprávu i s vybranou vůní. Jakmile by dotyčnému člověku se zabudovaným čipem přišla, ucítil by to, co odesílatel požadoval - například květiny, mořský vzduch či třeba pikantní pokrm. Technologie prý nabídne až sto různých vůní.

Unikátní čip vyvíjí institut ISI ve městě Göttingen ve spolupráci se společností Convisual. Zástupci firem tvrdí, že bude možné odeslat i nepříjemné pachy. "Ta možnost tu zajisté bude. V nejhorším případě může příjemce zprávu vždy odmítnout," řekla Sandra Wiewiorra portálu The Local.

Němečtí vývojáři nyní jednají s výrobci mobilních telefonů o implementaci čipů do jejich přístrojů. Jaká bude cena, se zatím neví. Pokud se ale technologie bude těšit velké oblibě, přály by si obě zúčastněné společnosti, aby jejich produkt nalezl uplatnění například i v odvětví počítačových her.