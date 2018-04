Němci okradou Telekom měsíčně o 100 miliónů marek

Když se podvodníkům dobře daří, je na tom bit Deutsche Telekom. Stejně jako v každé evropské zemi, i v Německu má provozovatel telefonních automatů problémy s věčnými kartami a dobíječi prázdných karet. Sto miliónů marek, taková je měsíční ztráta Deutsche Telekomu (DT) způsobená podvody s telefonními kartami. Rozvinutá síť výrobců nekonečných karet a podvodníků, vybavených „dobíječi“ prázdných karet, podle vyjádření zástupců Telekomu připraví společnost měsíčně o nejméně desítky milionů. Policie oceňuje aktivity podvodníků dokonce na více než 100 milionů, napsal německý deník Der Spiegel.

Lidé vydělávající si podvody s telefonními kartami se dělí na dvě skupiny. Ta starší, nyní však již méně početná, jsou výrobci „věčných“ karet, podobných, jaké můžeme vidět i v České republice (více o tom v článku Robert: Umím vyrábět věčné telefonní karty). Novou a stále rozšířenější skupinou je síť podvodníků, kteří na speciálních přístrojích pašovaných z Nizozemí dobíjejí vyčerpané karty volacím kreditem ve výši od 12 do 50 marek.

Čtečka a zapisovačka na telefonní karty spolu se softwarem schopným dobíjet kredit stojí v Německu na černém trhu 16 000 marek. Podle policie je zřejmě hlavní sídlo celé organizované skupiny „dobíječů“ někde v oblasti Mnichova.

Český Telecom je zatím ochuzován hlavně tím druhem phreakerů, kteří si vyrábějí věčné karty. Ve srovnání s naším západním sousedem je však částka získaná z podvodů podstatně nižší.

"Nemohu se pochopitelně vyjadřovat k údajům o škodách způsobovaných Deutsche Telekomu, protože nemám k dispozici potřebné informace. Je však pravda, že ztráty, které ČT působí podvodníci, jsou dlouhodobě srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi, včetně Německa," uvedl tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Pro porovnání, DT provozuje v Německu 95 tisíc kartových automatů, zatímco ČT pouze 18 500. Ceny za volání jsou také rozdílné – zatímco u nás stojí jedna minuta místního hovoru ve špičce 1,75 korun, v Německu je to 20 feniků (3,66 Kč). Cena za volání meziměstsky je podobnější - 5,25 korun u ČT proti 40 fenikům (7,20 Kč) u DT. V Německu je sazba stále stejná, u Českého Telecomu je mimo špičku o více než polovinu nižší.

Německo je jednou z evropských zemí, která trpí podvody s telefonními automaty nejvíce. Přesto je číslo 100 milionů marek měsíčně překvapivě vysoké číslo. Kdyby byla situace v České republice podobná, ztrácel by Český Telecom tímto způsobem až 100 milionů korun měsíčně a to je číslo, které by jistě nikoho v této společnosti nenechalo klidným.