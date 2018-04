Nemáte náhodou kradené auto?

Vím, že tato otázka může být nezajímavá pro mnohé z nás. Ale pro ty, kteří si chtějí pořídit auto z bazaru nebo z druhé ruky není tato otázka zcela bezvýznamná. Neříkejte, že jste nikdy neslyšeli o tom, jak někdo koupil v bazaru auto a po čase se zjistilo, že je kradené a ouha ... auto fuč a peníze také.

Tento problém, jak se zdá pomáhá velmi elegantním a příjemným způsobem řešit firma Mediator s.r.o., která na adrese http://www.mediator.cz provozuje webové stránky s informačním systémem, kde je možno prověřit podle různých kritérií zdali auto, které jste si vyhlédli není na seznamu odcizených vozidel. Stejně tak tuto službu mohou využít například i majitelé bazarů při nákupu vozidel.

Máme zde hned několik možností, jak vozidlo prověřit. V databázi můžeme hledat podle SPZ, čísla karoserie, čísla motoru nebo podle kódu systému bezpečnostního značení. Po odeslání dotazu se vypíše výsledek. Každý z nás jistě rád uvidí, že ono auto na seznamu odcizených vozidel není, nicméně toto hlášení doprovází poznámka, která říká, že auto sice v databázi není, ale že to neznamená, že není kradené. :-)

Co je ovšem výborně vyřešeno je dostupnost těchto informací každému během pár minut a pokud je někdo hodně rychlý i během pár vteřin. Kromě přístupu k informačnímu systému přes webový prohlížeč můžete použít ještě přístup přes telefon s tónovou volbou, fax, e-mail, nonstop operátora, ale co nás asi bude zajímat nejvíce, je ověření pomocí SMS zprávy.

Díky této funkci si může ověřit původ vozidla i dítě. Stačí, když pošlete SMS na tel. číslo 0602/621111 a do těla zprávy napíšete INFOCAR a pak příslušné klíčové slovo a hodnotu. Klíčové slovo může být SPZ, VIN (podle čísla karoserie) nebo CM (podle čísla motoru). Takže text ve zprávě může například vypadat takto: INFOCAR SPZ ADE4411 a ani ne za minutu přijde nazpět SMS s výsledkem hledání. Tato funkce se velmi vydařila a myslím, že ji ocení i mnoho dalších lidí.

Můžete zde ovšem také zadat údaje o odcizeném vozidle. To se už ovšem neděje online a musíte si formulář vytisknout a poslat ho vyplněný s ústřižkem složenky na 500 korun na adresu firmy Mediator.

Jediná věc, která by se mohla zlepšit je komunikace s policií a podle informací ze stránek fy. Mediator jednání bohužel vázne na straně zákona.

Nutno poznamenat, že tento informační systém nezahrnuje „jen" databázi odcizených vozidel, ve které si můžete ověřit velmi rychle přesně to co potřebujete (a musím uznat, že v určitých situacích je to služba k nezaplacení), ale i databázi neplatičů, což jistě pomůže předejít velkým potížím i při jiných příležitostech.