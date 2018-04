Nelži mi do telefonu, já to poznám!

Kdo by neznal obvyklou situaci, kdy čas tlačí a schůzka stíhat se nedá. Někdy se prostě jen nechce. Pak s oblibou přichází na řadu telefon a udýchané vysvětlování, že „v práci je tolik práce“, případně „vlak mi ujel, nemůžu tam být“. Ale co když se vám na druhém konci linky ozve: „Nelži padouchu, dobře vím, že to není pravda!“ Pokud nejste opravdu zkušeným a notorickým lhářem, Handy Truster vás odhalí.

Nový malý přístroj, který lze připojit i k mobilnímu telefonu, vzešel z technologie, rozpoznávající lež podle zabarvení hlasu. Jde o nevelkou krabičku, která obsahuje kromě několika celkem obyčejných součástek také software, který se stará o rozbor hlasu. Za pomoci základních obecných funkcí umožňuje s téměř osmdesátiprocentní úspěšností odhalit lživé tvrzení. Přesněji řečeno tvrzení, o němž si mluvčí myslí, že je lživé.

Je to prosté

Technologie pro rozpoznání lži v hlasu byla již vyvinuta pro izraelskou armádu. V poslední době byla testována například při předvolební debatě mezi Alem Gorem a Georgem Bushem. Údajně je tato metoda ještě přesnější než polygrafické testy, založené na fyziologických reakcích, jako je například změna tepové frekvence. Tento princip je dobře známý z klasických detektorů lži. Lidský hlas se skládá z několika složek, například textové, intonační nebo kognitivní. Truster rozebírá emoční, kognitivní a fyziologický segment hlasu. Teorie, na níž je Handy Truster postaven, vychází z toho, že v momentě, kdy lžeme, stres omezuje prokrvení hlasivek. To se odráží v zabarvení hlasu, které lze vysledovat.

Amir Lieberman, který se podílel na vývoji hlavní softwarové části Hand Trusteru, hovoří o technologii takto: „V každém z nás je jakási brzda, bránící mu v přímém lhaní. Truster dokáže určit, zda je stres způsoben lhaním, vzrušením nebo emocionálními problémy.“ Toto prohlášení přímo nabádá k použití i v jiných oblastech, jako například v psychoterapii nebo sexu.

Problémem jsou notoričtí lháři, kteří jsou na své lhaní zvyklí a kteří už skoro ani pravdu neříkají. Truster totiž potřebuje pro srovnání také vzorek jasné pravdy. Naštěstí v takovém případě může pomoci jednoduchá otázka „jak se jmenujete“, tak dobře známá z klasických detektorů lži jako úvodní kalibrační test. Jestliže osobu na druhém konci linky již znáte, musíte zapojit svou fantazii.

Vidím, že lžeš

Handy Truster zobrazuje výsledky své analýzy přímo na displeji telefonu za pomoci prostého symbolu jablka. Celé jablko znamená pravdu, vzdalování od pravdy je naznačené až osmi ukousnutými částmi jablka. Podle tohoto systému znamená snědená polovina vyhýbání se odpovědi, ohryzek pak ukazuje na jasnou lež. Takové hrátky s grafickým znázorněním jsou sice elegantní, ale znamenají jistou nevýhodu při praktickém použití, neboť pokud nepoužíváte hands-free, je během hovoru těžké sledovat displej. Snad se objeví i řešení se zvukovými efekty. Samozřejmě nenápadnými.

Handy Truster se vyrábí v Jižní Koreji a jeho cena by se měla pohybovat okolo 35 liber, jak uvádí britský list The Telegraph. Za dva tisíce korun tak můžete odnaučit své přátele a známé lhát. Nebo je alespoň ohromit, když jim na jejich prohlášení „těšíme se na tebe“ odpovíte: „Já vás taky nemůžu vystát.“