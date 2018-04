Nelovte mobil rukou ze záchodu!

Ńebudete-li se řídit doporučením z nadpisu této aktuality, možná byste mohli dopadnout jako nebohý telefonista v této nešťasné události. Když Edwin Gallart cestoval příměstským vlakem do Bronxu, telefonoval na toaletě tak našťastně, že upustil svůj mobilní telefon do odpadu záchodové toalety. Prože však byl mužem činu, nezaváhal ani vteřinu a vnořil svoji ruku až po loket do inkriminovaného odpadu ve snaze mobil vytáhnout. Nejenže mobil nevytáhnul, ale v odpadu uvíznul.

Zachránila jej až četa hasičů, kteří museli hydralickými nůžkami rozstříhat odpad toalety a něsťastníkovu ruku takto vyprostit. No řekněte, není to smůla?