Nelíbí se vám váš iPhone 4? Tady máte zdarma Galaxy S, láká Samsung na Twitteru

Vše přitom začalo poměrně nevinně, když si novopečení majitelé očekávaného iPhonu 4 začali tu a tam stěžovat na výpadky signálu a tím i ukončení hovoru při telefonování. Z několika nespokojenců se během několika dnů vytvořila hotová armáda volající po nápravě. Apple zpočátku problémy odmítal, později určité nešvary svého konstrukčního řešení přiznal a tři týdny po uvedení přístroje na trh dokonce svolal mimořádnou tiskovou konferenci - čtěte: Apple přiznal problémy s anténou a nabídl řešení - pouzdro zdarma.

Šéf firmy Steve Jobs přišel s unikátním řešením v podobě pouzdra zdarma. Ale zároveň popudil konkurenci prohlášením, že problémy se snížením signálu mají při "správném" držení vlastně všechny telefony. Na mušku si konkrétně vzal HTC Droid Eris, Blackberry Bold 9700 a Samsung Omnia II. Očernění výrobci se obratem proti tvrzení Applu začali ohrazovat; ozvali se samozřejmě i představitelé korejského Samsungu.

"Anténa modelu Omnia II je umístěna ve spodní hraně, zatímco u iPhonu 4 na levé dolní části, tedy tam, kam se upínají prsty při držení telefonu během telefonování. Naše konstrukční řešení je navrženo tak, aby byla mezi prsty a anténou vždy určitá mezera. Žádné problémy s příjmem signálu doposud hlášeny nemáme a není důvod, proč by měly nastat v budoucnu", znělo oficiální stanovisko výrobce.

Vyjádření Samsungu je oproti jiným zúčastněným stranám poměrně zdvořilé. Možná proto, že je to právě Samsung, který Applu dodává podstatnou část komponentů iPhonu 4.

Tím ale ofenzíva Samsungu nekončí. Oficiální anglická pobočka Samsungu má totiž pro nespokojené uživatele lepší řešení než plastové pouzdro. "Přejděte na Samsung Galaxy S, dáme vám jej zdarma," vzkazují představitelé společnosti skrze svůj Twitter účet.

"Já a můj iPhone jsme byly nerozlučná dvojka takřka měsíc, a právě měsíc zítra uplyne od jeho uvedení na trh. Líbánky a období klidu ale tento týden skončily, když mě telefon několikrát nechal na holičkách a nebyl schopen přijímat nebo uskutečňovat hovory a posílat SMS. Udělala jsem tedy to, co tisíce dalších a svoji nespokojenost ventilovala na svém Twitteru. Jaké bylo další ráno překvapení, když mi odpověděli z oficiálního účtu zástupci Samsungu a nabídli mi zdarma telefon Galaxy S," cituje nespokojenou majitelku iPhonu server Phandroid.

"Zpočátku jsem tomu nevěřila, znělo to až příliš dobře na to, aby to byla pravda. Ani můj známý v Samsungu o podobné iniciativě svého zaměstnavatele nevěděl. Po chvíli mi ale vše potvrdil, tato kampaň je skutečně oficiální," dodává Tiffany.

Kampaň po několika dnech potvrdil mluvčí společnosti. "Nárůst aktivity nespokojených uživatelů, kteří se svými problémy s konkurenčními produkty dělí online, je skutečně enormní. Rozhodli jsme proto kontaktovat vybrané z nich a nabídnout jim zdarma Samsung Galaxy S jako náhradní řešení. Jsme si jisti, že jakmile telefon chvíli na vlastní kůži vyzkouší, rádi u něj zůstanou," řekl mluvčí společnosti.

Zdá se vám to příliš báječné, než aby to byla pravda? Otázník je v tomto případě opravdu na místě. Ona Tiffany totiž pracuje pro mateřskou firmu magazínu Wired, který o celé kampani informoval jako první. A server Engadget dodává, že i další "výherci" Samsungu pracují v médiích nebo v marketingu s výjimkou jednoho studenta. V každém případě se nezaujatí pozorovatelé mohou dál bavit kauzou jedné špatně umístěné antény. Vypadá to na nekonečný příběh.