Některým zákazníkům T-Mobilu nefunguje SIM, na opravě firma pracuje

V noci na středu zaznamenali někteří naši čtenáři problém se SIM staršího data. Přestaly náhle fungovat. Podle Jiřího Janečka z T-Mobilu záležitost může souviset se stářím karet, nicméně připustil i potíže ze strany T-Mobilu při přechodu na nový systém.

K případu jednoho zákazníka, který se nám s problémem ozval, Jiří Janeček z T-Mobilu uvedl: "Číslo patřilo mezi ta, kterých se týkala jedna z vln převádění do nových HLR. Bohužel došlo při migraci k chybě, což mělo za následek nedostupné služby pro několik málo zákazníků. Na odstranění chyby usilovně pracují jak naši technici, tak technici dodavatele, tak, aby se již neopakovala."

Poškození zákazníci by měli dostat zpět své číslo a případně i tarif, který na něm měli. "Všechny služby jsou zachovány, a to i v případě, že by bylo potřeba kartu vyměnit. Nejsou nijak fyzicky vázány na SIM. Takže i tarif, který není dostupný pro nové aktivace, samozřejmě zůstává dál zákazníkovi k dispozici," řekl Janeček.

Janeček dodal, že problémy mohou být se staršími SIM, které mají datum výroby často ještě před koncem tisíciletí. I SIM má totiž svoji maximální životnost, danou mimo jiné počtem zapnutí a vypnutí telefonu. Na starších kartách byl navíc podle Janečka nastaven z bezpečnostních důvodů určitý počet operací a pokud byl dosažen, karta se sama zablokovala. V takovém případě má ovšem zákazník nárok na bezplatnou výměnu, rovněž při zachování stávajících služeb. I tak to pro něj ovšem znamená cestu do prodejny a také například třeba do banky, pokud zákazník používá mobilní bankovnictví. Služby banky bývají totiž vázány právě na konkrétní SIM.