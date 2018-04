Někteří zákazníci Paegasu nemohli kvůli překopnutému kabelu volat

V úterý 2. dubna mezi 19. a 21. hodinou se někteří zákazníci sítě Paegas setkali se zajímavým úkazem. Ze svých mobilů mohli bez problémů volat (s výjimkou čísel začínajících na 0603 a 0604), ale nikdo se jim nemohl dovolat. Pokud vypnuli a zapnuli telefon, nepovedlo se jim zaregistrovat do sítě. Příčinou byla porucha a nejspíše i chyba v páteřní části sítě Paegas.

Výpadek pro některé majitele telefonních čísel s předčíslími 0603 a 0604 (nemělo by se jednat o všechny, ale o většinu z nich) nastal podle RadioMobilu v 18:57. Plná funkčnost sítě pro tyto zákazníky podle tiskového mluvčího Jiřího Hájka nastala ve 20:40 téhož dne (2. dubna 2002). Problémy nastaly v okamžiku, kdy došlo k překopnutí optického kabelu u Českého Brodu, který byl součástí páteřní části sítě Paegas. V tom okamžiku došlo k odříznutí registru HLR (uchovává informace o účastnických číslech a aktivovaných službách; bez něj nelze uskutečnit v mobilní síti hovor) od zbytku sítě Paegas. Postižený registr měl na starosti právě obsluhu čísel s předčíslím 0603 a 0604.

Překopnutý kabel má RadioMobil pronajatý od Českých Radiokomunikací. Pro ty ho podle našich informací provozuje společnost Sloane Park Property Trust. Ta označila jako čas přerušení kabelu 19:25 a znovuzahájení provozu v 1:25 následujícího dne. Přesný čas překopnutí kabelu (přesněji zjištění závady) udaný Sloane Parkem a RadioMobilem se liší – důvody stále zjišťujeme.

Na přerušení optických kabelů musí být každý telefonní operátor (pevný i mobilní) být připravený a musí také mít záložní spojení. To by se mělo začít používat ihned po zjištění závady na spojení; změna trasy by měla nastat nejpozději v řádech několika minut. To se také údajně v síti Paegas stalo – jenže záložní spojení mělo příliš malou kapacitu a během chvilky se přetížilo. V důsledku toho došlo i k výpadku záložního spojení a registr HLR zůstal i nadále odříznutý od zbytku sítě.

Technikům RadioMobilu se po perném večeru podařilo do 21. hodiny spojení obnovit. I tak ale bylo znát, že přenosy signalizace v síti Paegas probíhá po trasách s menší kapacitou – spousta uživatelů si totiž stěžovala, že se dovolá až napodruhé či napotřetí, po vyslechnutí obsazovacího tónu nebo hlášení o neexistujícím čísle. Podle Jiřího Hájka nastal výpadek v době, kdy záložní spojení ještě nemělo požadovanou kapacitu. Ta se však již delší dobu navyšuje a celá úprava má být skončena do konce dubna.

RadioMobilu se do uzávěrky tohoto článku nepodařilo uspokojivě zodpovědět na některé naše otázky, týkající se zálohování klíčových prvků sítě a reakční doby na výpadek (1h 43min se námi osloveným odborníkům zdálo jako příliš dlouhá doba na obnovení provozu v síti připravené na problémy). Celou kauzu i nadále sledujeme a budeme vás podrobně informovat, pokud se objeví další zásadní skutečnosti.