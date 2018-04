Některé změny čísel budou jen kosmetické: zmizí první nula

Změna čísel bude ovšem mnohde jednoduchá právě jen tím, že se ze současného čísla vypustí nula, a jinak zůstane stejné; "To se týká například Prahy,“ říká mluvčí Telecomu Vladan Crha. Pražané mají sice nejjednodušší přečíslování, ale nijak jim nezlevní hovory - na rozdíl od jiných krajů.

Druhou velkou, dnes už zhruba sedmapůlmilionovou skupinou telefonistů, kteří budou mít přečíslování jednoduché, jsou majitelé mobilů. Ti mají dvě možnosti: buď svůj seznam v paměti mobilního telefonu přepíší do mezinárodního formátu, tedy před první šestku nebo sedmičku přidají 00420, (označení a směrové číslo Česka), nebo vymažou nulu. Aby to nemuseli dělat ručně a číslo po čísle přiťukávat, nabízí jim už řada firem řešení buď pomocí počítače, nebo přímo z telefonu. To nabízí například nejmladší Oskar, případně za poplatek některé softwarové firmy.

Stejně jednoduché, tedy jen vypuštěním nuly, by to měli mít i uživatelé internetu.

Jen nuly na začátku telefonního čísla se zbaví také bezplatné linky a audiotextové služby. Informační linky firem, například pojišťoven, bank či servisů, které mají lidé v seznamu, tak rovněž stačí ochudit o nulu.

Podobná změna čeká i čísla na placené linky s dnešním předčíslím 0900, které mají takzvané společenské linky - ať už erotické nebo nadační.

Změna nuly se tedy týká takzvaných negeografických čísel, což jsou ta, jež nesouvisí s určitou adresou. U nich je změna výraznější.