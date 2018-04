Některé Nokie samy požírají kredit

Nokie 3310, 3330 a 6210 mají problém se zobrazováním kreditu. Chyba se projevuje tak, že telefon občas, hlavně při slabém signálu, špatně zobrazí na displeji zbývající kredit. To by ještě nebylo nejhorší. Když se ale vlivem chyby dostanete na nulu nebo dokonce do mínusu, Go karta přepne telefon do režimu FDN a zablokuje tím odchozí volání mimo Go linku a tísňová volání. Vám pak nezbývá než navštívit prodejnu Eurotelu nebo zavolat operátorovi, aby chybu napravil prostřednictvím SMS zprávy pro vyrovnání kreditu.

Problém však nemusí souviset pouze s Go kartou a Eurotelem, může se projevit, jestliže uživatel používá službu AoC (Advice of Charge) ve všech sítích. V těchto případech si chybný kredit a případné přepnutí telefonu do módu FDN může uživatel opravit sám prostřednictvím kódů PIN2 nebo PUK2 bez nutnosti kontaktovat operátora, ovšem u těch méně technicky zdatných může náprava zabrat i delší dobu.

V redakci jsme se pokusili zjistit, zda má uvedenou chybu na svědomí telefon či karta a za jakých okolností se projevuje. Zjistili jsme jednoznačně, že za chybu může telefon, protože v případě slabého signálu občas zkomolí datovou část istrukce INCREASE, kterou posílá do karty k aktualizaci výše kreditu v průběhu hovoru. Tato špatná data simkarta dále zpracuje a výsledek se projeví jako popisovaná chyba: nesprávný zbytek kreditu na displeji.

Měli jsme k dispozici dva telefony Nokia 3310, u obou se chyba v průběhu testu projevila, u jednoho z nich se občas projevovala už při síle signálu -96dB a četnost výskytu stoupala s postupným vybíjením baterie. Z dopisů čtenářů vyplývá, že tento problém netrápí jen námi testovanou Nokii 3310, ale i novější 3330 a 6210.

Náš zdroj blízký Švýcarskému provozovateli GSM sítě Natel-D potvrdil, že již před delším časem musel tento operátor řešit problémy způsobené stejnou chybou. Rovněž Eurotel výskyt chyby potvrdil. Přes veškerou snahu se nám do dnešního dne bohužel nepodařilo získat stanovisko zastoupení firmy Nokia v Praze. Zůstává proto záhadou, proč se výrobce nepoučil a dodal na náš trh přístroje, které nemusí v některých situacích fungovat zcela správně.