Některé Nokie 8210 trpí vrozenou vadou displeje

Mobilní telefon Nokia 8210 se vyrábí již téměř dva a půl roku, což nejlépe svědčí o jeho oblibě. Je schopen uspět na trhu i v době svého nástupce 8310. Pokud jste si však tento nesmrtelný model pořídili na konci roku 2001 nebo v prvních měsících roku 2002, možná jste narazili na nepříjemné potíže s displejem. Je to způsobené tím, že v období od října do ledna se do mobilů Nokia 8210 instalovaly vadné displeje. Pokud vás tento problém postihl, zamiřte hned do autorizovaného servisu Nokie - displej vám vymění zadarmo.

Podle prohlášení zástupců firmy Nokia vznikl problém kvůli montování závadných displejů, které odebírá Nokia od svého dodavatele. O problémech se mnozí majitelé postižených mobilů zmiňují již od listopadu 2001, nicméně Nokia přiznala závadu až před měsícem. Prošetřování závady tedy trvalo více než čtvrt roku. První závěry hovořily o tom, že se postižené kusy prodávaly jen ve Skandinávii, převážně ve Švédsku. Hlasy uživatelů z celého světa včetně Velké Británie, Německa nebo Austrálie však nakonec přinutily Nokii přiznat, že se vadné displeje rozšířily také jinam. Petr Hošek z českého zastoupení společnosti Nokia odhaduje, že by v republice mohlo být maximálně několik desítek závadných kusů. Podle příspěvků v některých diskuzích na českých serverech je téměř jisté, že alespoň několik problematických přístrojů je i u nás.

Závada se projevuje postupným mizením obrazu na displeji, přičemž někdy k němu dochází po zmáčknutí telefonu na určitém místě, jindy zas zcela náhodně. Chyba se někdy projeví i špatným vykreslením, které by se dalo označit jako „rozsypaný čaj“ - text se rozpadne na nečitelné fragmenty.

Pro majitele Nokií 8210 vyrobených mezi říjnem 2001 a lednem 2002 nakonec vše dobře dopadlo. Pokud totiž narazí na jakýkoliv problém s displejem, stačí zajít do autorizovaného servisu a nechat si ho vyměnit. Záruka displeje se v případě těchto modelů prodlužuje až na 24 měsíců. To platí pro všechny postižené telefony prodané kdekoliv na světě.

