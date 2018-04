Některé hovory budou levnější

(ČIA) - Velké přečíslování pevných telefonních linek nepřinese zákazníkům pouze nepříjemnosti spojené se změnou čísla. Zhruba třetina dosavadních meziměstských hovorů bude totiž po přečíslování účtována jako místní hovory. Důvodem je výrazné snížení počtu telekomunikačních obvodů ze současných více než 150 na 14. Zlevnění se týká všech hovorů, uskutečněných v rámci jednoho kraje. Uvedla to ředitelka komunikace Českého Telecomu Dana Dvořáková.

Zákazník volající například z Plzně do Domažlic tedy nebude platit meziměstský hovor, ale pouze místní. Smůlu budou mít pouze obyvatelé Středočeského kraje. I oni sice budou moci například z Kladna do Mladé Boleslavi telefonovat za místní tarif, při volání do Prahy se však hovor bude nadále účtovat jako meziměstský. Praha má totiž postavení samostatného kraje.

K přečíslování pevných linek dojde v noci z 21. na 22. září letošního roku. Cena za minutu meziměstského hovoru u cenového programu Home Standard je nyní 3,65 koruny ve špičce, zatímco cena za místní hovor ve špičce činí 1,40 koruny za minutu. Za minutu meziměstského hovoru mimo špičku zákazník zaplatí 1,70 koruny, zatímco v případě místního hovoru 0,70 koruny. "S kompenzací poklesu výnosů, například v podobě zvýšení měsíčního paušálu, nepočítáme," dodala Dvořáková. Firma totiž očekává, že menší počet meziměstských hovorů nahradí zvýšený počet místních hovorů.