Nekonečný spor: SMS nebo zavolat? (téma týdne)

Spor trvající od doby, kdy textovky začaly telefonování “konkurovat”, nemá jasného vítěze. Stejně tak se čtenáři Mobil.cz dělí mezi zapřísáhlé “esemeskaře” a naopak odpůrce textových zpráv. Mezi největší výhody SMS se podle diskutujících řadí především nižší cena oproti nákladům na zavolání. Rovněž také neobtěžují příjemce, který si zprávu může přečíst a zareagovat na ni, až bude mít čas. V diskusním fóru, které jsme otevřeli 22. února, nám jedenatřicet čtenářů napsalo, kdy a proč upřednostňují SMS zprávy před telefonátem a kdy je to naopak.

Zábava a komunikace s přáteli, to je nejčastější důvod, proč lidé posílají zprávy. Snad nejvíce se jim líbí skutečnost, že adresát zprávy nemusí odpovídat hned, pokud na to zrovna nemá čas, a může si odpověď rozmyslet. Bohužel, na některé reakce není možné čekat dlouhou dobu, souboj s časem tak lépe vyznívá pro telefonát. Textovky jsou také hodně používány pro svolávání známých do různých restaurací a barů, případně na jiná setkání.

Všichni diskutující se shodují v tom, že komunikace přes SMS zprávy má mnohem víc výhod než záporů. Nejčastěji zmiňují poměr ceny mezi textovkou a telefonátem. To je v mnoha případech důvod, proč si lidé nezavolají, ale pošlou třeba pět zpráv. Plusem je i cena esemesek ze zahraničí, zavolání domů je v řadě případů mnohem dražší.

Na druhou stranu i komunikace prostřednictvím textovek má své neduhy. Některým čtenářům se nelíbí, když musí na nevynucené zprávy odpovídat, protože je to stojí peníze. Navíc leckomu připadá “esemeska” neosobní a mnohem méně sdílná než to, co si mohou říci jeden druhému. Rovněž cena minutového hovoru se u některých předplacených sad vyrovná ceně za textovou zprávu, a někdy dokonce vyjde levněji. Zde je vidět, jak mocná je image SMS zpráv. Lidé totiž mnohdy zapomínají počítat a s přesvědčením o tom, jak jsou textovky levné, za ně zaplatí víc, než by je stálo hovorné.

Samotnou kapitolou jsou vyjadřovací schopnosti při “esemeskování”. Zatímco některým čtenářům textovky doslova “rozváží jazyk”, protože si dovolí napsat mnohem více, než by řekli do sluchátka, jiným naopak ve zprávách chybí rychlost reakce nebo tón hlasu toho druhého, z kterého je možné leccos poznat. Diskutující na Mobil.cz si také stěžují, že jim v textovkách schází háčky a čárky, bez nichž je prý čeština mnohem chudší, jiní si zase nedokáží představit komunikaci bez smajlíků a zkratek.

Jistě bude zajímavé sledovat, kam se názory majitelů mobilních telefonů posunou s příchodem multimediálních zpráv.