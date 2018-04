Nekompromisní manažerka s týdenní výdrží - recenze Nokia E52

Novinka navazuje samozřejmě na model E51, který se i dnes stále velmi dobře prodává. Laťka, kterou její předchůdce před takřka dvěma lety nasadil, je opravdu vysoko, nová Nokia E52 ji ale přesto zdolává. Vděčí za to především povedenému tenkému designu, bohaté výbavě včele s GPS modulem a také velmi dlouhé výdrži na jedno nabití.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Nokia E52, její předchůdce E51 a další pracovní modely Nokie, E71, E63, E66 a E75.

Kapitoly recenze:

Vzhled a konstrukce

Displej a ovládání

Baterie

Telefonování a zprávy

Data a organizace

Zábava

Shrnutí

Stručná charakteristika:

Nokia E52 se chlubí velmi dlouhou výdrží na baterie, na jedno nabití vydrží dle výrobce až osm hodin hovoru nebo 28 dní v pohotovosti. Vestavěný fotoaparát nabízí rozlišení 3,2 Mpix. Nechybí ani podpora bezdrátových sítí wi-fi.

Novinka si vzala to nejlepší od svého předchůdce, zabalila se do velmi povedeného kabátku a navrch přidala několik nových a velmi zajímavých funkcí. Pokud ovšem patříte mezi šťastné majitele povedeného modelu E51, do obchodů pro E52 zas tak rychle nespěchejte.

Nokia E52 působí už na první pohled skutečně luxusním dojmem. Celému tělu vládne kov v kombinaci s kvalitními plasty a nic nemůžeme vytknout ani dílenskému zpracování. Ani po delším a intenzivním používání se nám nepodařilo najít prakticky žádnou část, která by naznačovala možné problémy. Výtku máme jen k zadnímu krytu baterie, který se nám u jednoho z testovaných modelů rychle ošoupal. Ovšem vzhledem k tomu, že druhý testovací vzorek který jsme měli k dispozici neutrpěl jediný šrám, šlo zřejmě jen o vadu jednoho kusu.

Celkově je vzhled velmi povedený, za což novinka vděčí především použitým materiálům. Je velmi zajímavé, jak Nokia na jedné straně u multimediálních modelů Nseries používá velmi lacině vyhlížející plasty a fádní design a na straně druhé u pracovně laděných telefonů z řady Eseries je schopna vypustit do světa takto povedené modely.

Na výšku i do šířky telefon oproti svému předchůdci o něco povyrostl, co je ovšem nejdůležitější, ubral dva milimetry na tloušťku. Nokia E52 tak padne skvěle do ruky a že máme co do činění s kvalitními materiály naznačuje i hmotnost atakující hranici sta gramů. Kovové části krytu přidávají tomuto modelu hodně po stránce vzhledu. Na přední části je výrazný rámeček z leštěné oceli, který obepíná telefon ze všech stran.

Trochu netradičně pro manažerský telefon je model E52 nabízen i v několika barevných variantách. K nám do redakce dorazila stříbrná verze, která působí na první pohled luxusnějším dojmem. Druhou barevnou variantou je pak zlatá, která nám však k takto zaměřenému mobilu příliš nesedí.

Nokia E52 běží jak jinak než na operačním systému Symbian S60 3rd edition ve verzi s Feature Pack 2. Prostředí telefonu tak doznalo oproti předchůdci několika málo vylepšení, těm jsme se ale již podrobně věnovali v mnoha předchozích recenzích. Za zmínku v manažerské třídě ale stojí inovovaný telefonní seznam, který je nyní omezen jen volnou pamětí přístroje, a oceňujeme také nové možnosti zobrazení pohotovostní obrazovky. Líbí se nám také nové menu ve stylu multimediální řady Nseries, které se projevuje i u mnoha aplikací jako je například prohlížeč obrázků. U Nokie E52 pak musíme pochválit také rychlost. Telefon se totiž může pochlubit 600 MHz procesorem a rozdíl je oproti modelu E51 opravdu znát.

Parametry se změnily také u displeje, který povyrostl o čtyři desetiny na velmi slušných 2,4". Nejen při běžném používání, ale především při brouzdání na internetu nebo během navigace je rozdíl opravdu znát. Displej je samozřejmě aktivní typu TFT, podporuje více než 16 milionů barev a nabízí rozlišení QVGA, tedy 240 x 320 bodů. Nokia E52 nabízí také velmi praktickou funkci Font Magnifier, která umožní úpravu velikosti písma v jakékoliv úrovni menu a to v rozsahu od padesáti do sto čtyřiceti procent od standardní velikosti.

Po funkční stránce se klávesnice příliš nezměnila, designerům se ji ale u novinky podařilo lépe začlenit do celkového vzhledu přístroje. Tomu odpovídá nejen použití materiálů, ale také barevné provedení, kdy jednotnosti musela ustoupit i tradiční sluchátka červené a zelené barvy.

Stejně jako u modelu E51 zde najdeme i několik funkčních kláves. Místo tlačítka pro rychlý vstup do kontaktů, které úplně chybí, pse usídlila klávesa pro mazání. Ostatní funkční klávesy se od předchozího modelu prakticky neliší, nabídnou tak okamžitý vstup do menu, kalendáře a také rychlý přístup k emailu a sms zprávám. Každá z těchto kláves pak přistupuje ke dvěma různým funkcím podle délky stisknutí. Při krátkém stisku se například dostanete do základní nabídky zpráv, při delším pak začínáte psát rovnou zprávu novou.

Uprostřed těchto kláves se pak usídlil čtyřsměrný kurzorový kříž s velkým potvrzovacím středem, který díky kovovému provedení působí velmi solidním dojmem. Tlačítka na alfanumerické klávesnici pak mají rozumně velké rozměry a jsou také velmi dobře hmatově rozlišitelná. Jejich stisk je navíc velmi jistý, doprovázený jemným cvaknutím.

Nokia E52 je dodávána s Li-Ion baterií (BP-4L), která na takto malý smartphone nabídne velmi vysokou kapacitu 1500 mAh. V praxi tak jde o jeden z nejlepších telefonů na našem trhu v oblasti výdrže baterie. Výrobce slibuje dokonce až 28 dní na příjmu, realita je ale samozřejmě trochu jiná.

Při běžném používání, tedy několika smskách a hovorech za den ve spojení s občasným brouzdáním na internetu se lze ale bez problémů dostat na pět až sedm dní, což vám jen tak nějaký telefon nenabídne. Pokud ovšem budete využívat například GPS navigaci, řekne si telefon o přísun energie už po několika málo hodinách.

Manažerská Nokia nabídne čtyři pásma GSM a nechybí ani podpora sítí třetí generace včetně druhé kamery pro videohovory. Samotné funkce pro telefonování se nijak neodlišují od dalších modelů s operačním systémem Symbian ve verzi s Feature Pack 2, nechybí tedy výborný adresář, který není nijak omezen a používá dynamicky přidělovanou paměť. Do přístroje lze uložit bezpočet jmen, k nimž lze přidat mnoho detailů, jako jsou různá telefonní čísla, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. Kontakty lze třídit do skupin a těm lze nastavit speciální vyzvánění. Samozřejmostí je také hlasové vytáčení či možnost rychlé volby přiřazením kontaktů k některé z numerických kláves. O to, aby se telefon choval vždy, jak má, se postarají vyzváněcí profily.

Drobnou výtku ovšem máme ke kvalitě příjmu signálu, na který si již mnoho uživatelů stěžovalo v internetových diskusích. Může za to zřejmě fakt, že je anténa umístěna ve spodní části telefonu. Nemusíte se ale obávat, Nokia E52 vás rozhodně nenaučí znovu vybíhat na kopec pro lepší signál, jak mnozí z nás dělali v počátečních dobách rozvoje mobilních sítí. Pouze v případě, že se ocitnete v místě se špatným příjmem signálu, můžete mít s tímto telefonem o něco větší problém.

Nikoho asi nepřekvapí, že telefon umí pracovat s SMS a MMS zprávami. Ani jednotný e-mailový klient pro všechny symbianové Nokie asi není třeba představovat. Líbí se nám, že telefon umí automaticky poznat typ zprávy – v menu nová zpráva tak už nemusíte volit, jestli půjde o SMS, nebo MMS. V okamžiku, kdy do textové zprávy vložíte fotografii nebo jiný objekt, změní se v MMS. Ani tato funkce však není žádnou novinkou a majitelé symbianových mobilů ji velmi dobře znají.

Velkým lákadlem telefonu je podpora většiny představitelných datových přenosů. Kromě GPRS a EDGE nechybí ani 3G, a to včetně rychlého internetu v podobě HSDPA a dokonce i HSUPA, které je ale u nás bohužel důležité jen pro zákazníky jediného operátora. Samozřejmě nechybí ani wi-fi, a tak vám nice nebude bránit používat integrovaný internetový prohlížeč, který je jedním z nejlepších, se kterými se můžeme dnes setkat.

Jak už bývá u manažerských Nokií zvykem, je kalendář na výborné úrovni a lze jej i jednoduše synchronizovat. A to nejen pomocí počítače ale také bezdrátově na dálku přes nejrůznější business aplikace. Ve výbavě pochopitelně nechybí ani budík fungující také při vypnutém telefonu. Ten může být i opakovaný a to nejen každý den, ale také jednou týdně, nebo jen v pracovních dnech, které lze také nastavit.

Nokia E52 nepostrádá prohlížeč souborů Adobe PDF ani aplikaci QuickOffice, která umožní nejen prohlížení souborů Microsoft Word, Excel a PowerPoint, ale také jejich vytváření. Nechybí ani aplikace pro ovládání prezentací přes wi-fi, nebo možnost připojení k intranetu. Telefon si poradí také s archivy ZIP a nechybí ani převodník jednotek nebo kalkulačka. Manažerská Nokia nabídne 60 MB vnitřní paměti a samozřejmě také slot pro paměťové karty microSDHC. Jednu takovou najdete i v základním balení, její kapacita 1 GB ale nemusí každému stačit.

Nokia E52 se papírově chlubí 3,2Mpix fotoaparátem, tomu ovšem velmi chybí automatické ostření. Digitální zoom sice nabídne až čtyřnásobné přiblížení a poměrně bohaté jsou také možnosti nastavení, výsledná kvalita fotografií je ale určena spíše pro pořizování momentek a nižší kvalitu fotoaparátu pak poznáte především za horších světelných podmínek. Velmi dobrou funkcí je ale možnost zaznamenat informace o GPS souřadnicích, kde byla fotografie pořízena. Telefon si poradí také s natáčením videa v rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, bohužel ale jen s patnácti snímky za sekundu.

Z multimediálních funkcí zaujme hudební přehrávač, který doznal jen kosmetických změn. Funkce a ovládání jsou tak stále stejné a je nutno říci, že i velmi povedené. Oproti modelu E51 setrvá nadšení také při pohledu na audiokonektor, který narostl na standardních 3,5 mm. Pokud si tedy nevystačíte se standardně dodávanými sluchátky, není problém připojit jakákoliv vlastní. Pro poslech hudby je možné využít také vestavěné FM rádio, které se chlubí také funkcí RDS.

Jedním z hlavních lákadel oproti předchůdci je vestavěný GPS modul a s ním spojená GPS navigace. Nokia E52 se v tomto ohledu spoléhá samozřejmě na stájový software Nokia Mapy, tentokrát už v nové verzi 3.0. Pokud se tak rozhodnete pro využívání této placené aplikace, získáte v Nokii E52 skutečně plnohodnotnou navigaci, která se může směle rovnat s většinou jednoúčelových zařízení. Nechybí tak ani pokročilé navigační funkce jako je řazení do jízdních pruhů, 3D budovy ve větších městech nebo propracovaná navigace pro pěší.

Nokia E52 patří mezi jeden z nejpovedenějších telefonů, které v poslední době prošly naší redakcí. Může za to nejen prvotřídní zpracování a kvalitní použité materiály, ale také bohatá výbava v čele s velkým displejem, GPS navigací a dlouhou výdrží baterie. Jediné, co snad můžeme telefonu vytknout, je nepříliš kvalitní fotoaparát. Navíc, firemní klientela by zřejmě více uvítala verzi bez fotoaparátu. Jinak ale telefonu můžeme jen stěží něco vytknout.

Na otázku, zda přejít z Nokie E51 na nový model, ale není tak jednoduchá odpověď. Je pravdou, že novinka nabídne několik velmi zajímavých novinek a vylepšení, určitě ale nejde o takovou revoluci, jako v případě modelů E50 a E51. Velkým lákadlem ale může být rozumná cena, která byla v oficiálním internetovém obchodě Nokia stanovena na 7 550 korun.