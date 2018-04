Několik Palm programů, které jsou zdarma

Ne vždy platí, že co je zdarma, to je spíš k ničemu. Freewarové aplikace na PalmOS kapesní počítače mají mnohdy vynikající úroveň a nezřídka se stává, že v celé kategorii sharewarových programů vítězí ten, který je zdarma (viz třeba vynikající HandyShopper).

Freewarové programy na PalmOS kapesní počítače můžete stáhnout běžně na palmportálech (PalmGear, Handango apod.). Upozorňujeme na nový FreewarePalm a vynikající stránku Tony Jest's PalmPilot Freeware Recommendations.

V posledních dnech se objevilo několik velmi zajímavých freewarových produktů, které by bylo škoda přehlédnout.

Yearview

Podstata programu Ricka Eesleyho je patrná z obrázku, na nemž je rovnou vidět valná většina funkcí této aplikace. Jde o plánovací kalendář, takzvaný diář. Zobrazuje rok v přehledné podobě, v horní části můžete listovat jednotlivými roky a druhých šest měsíců roku je přístupných přes posunovací lištu.

Čísla jsou dobře čitelná a týdenní zobrazení respektuje u nás obvyklý týden pondělí až neděle. Kdo nepoužívá diář s ročním zobrazením (DateBk4), může zvolit tuto variantu zdarma. Samotný program zabere pouze 6kB paměti.

6MonthView

Obdobný freewarový produkt Alexe Garzy byl vydán teprve nedávno. Zobrazuje šestiměsíční kalendář (obdobně jako předchozí Yearview).

Program má čtyři ovládací tlačítka ve střední části obrazovky - šipkami nahoru a dolů listujete po dalších/předchozích šesti měsících. Tlačítko se symbolem domečku vás přepne na dnešní datum (funguje jako Today) a tlačítkem Go to date se přepnete do libovolného měsíce zvoleného roku.

Program používá jiný typ písma, než YearView (někdo může mít drobné potíže se čtením), největším problémem programu je však to, že týden je tu zobrazen od neděle do soboty (tuto "chybu" Yearview nemá).

TweakUser

Majitelům PalmOS s operačním systémem verze 3.5 nabízí program definování druhého uživatelského jména (User Name) (to slouží jako HotSync pro aplikace, ovšem původní HotSyncName stále komunikuje při synchronizaci s desktopem). Je řešením pro uživatele, kteří chtějí pracovat pod jedním HotSync Name s několika Palm počítači a přitom chtějí mít pro každý počítač samostatné databáze.

Další možností využití je spouštění určitých aplikací pod jiným jménem, než je jméno použité pro desktop synchronizaci.

ThinkDB II

Po dlouhém čekání byla konečně vydaná druhá verze vynikající ThinkDB, a to dokonce jako freeware! Zaplatíte pouze za desktop aplikaci (tu by dosavadní registrovaní uživatelé ThinkDB měli mít zdarma). Zcela zadarmo tudíž dostanete v současné době bezkonkurenčně nejkomplexnější databázový program na PlamOS kapesní počítače!