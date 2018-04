Několik odkazů...

Cééčka Pro všechny příznivce Windows CE - Odkazy Odkazy na stránky Pro usnadnění Vaší orientace v tom množství různých stránek na Internetu se zde budu snažit shromáždit odkazy na stránky ,které se zabývají Windows CE pro HPC a přidat k nim i krátký popis o jejich obsahu. Kolébkou každého uživatele Windows CE je asi Svět Windows CE na http://mobil.idnes.cz/telefony.aspx . Na této adrese najdete většinu informací o nových programech, novinkách, příslušenství a vlastně všem,co se cééček týká. Také zde najdete konferenci, s jejíž pomocí se můžete podělit o problémy s vaším HPC, nebo s programy.Případně poptáte nějaký prográmek co potřebujete.Prostě není nad možnost "pokecat " s někým, kdo ví o co jde a pere se stejnými problémy jako vy. Je to taková parta lidí, co vědí o čem je řeč a vždy tam najdete to co potřebujete. A pokud nemáte doma PC,tak můžete jako já ke komunikaci vlastně odkudkoliv použít přímo HPC . Informace můžete získat na wince@mobil.cz . Dalším zdrojem informací jsou stránky dodavatelů HPC,softwaru a doplňků . Pokud si zakoupíte HPC u některého z prodejců bude vás především zajímat čeština. Hlavní dodavatelé jsou dva,nepočítám-li češtinu dodávanou pro přístroje HP. Čeština co používám já je od Art Soft u a zastoupení má firma Portfolio http://www.port-home.com/ .Na této adrese je možno získat o ArTSkey další informace, stejně tak o dalších užitečných aplikacích, včetně možnosti stažení.Naleznete tam taky ceník dodávaných aplikací i dalšího příslušenství a za dobré ceny. No a pokud nemáte mo žnost se na stránky podívat stačí napsat na mail@port-home.com a pan Sedlák vám rád poradí. Druhým dodavatelem je firma Sunnysoft http://www.sunnysoft.cz/ .Tato firma dodává na trh mimo češtiny první Česko-Anglický slovník a první českou hru Piškvorky pro Windows CE. Uvidíme,zda budou dále takto pokračovat a zaplní mezeru v této části programového vybavení pro HPC. Pokud stále nemůžete nenaleznout co potřebujete podíve jte se na stránku firmy PDA Technology na http://www.pda.cz/ .Naleznete tam zajímavé programy a zajistí vše potřebné pro registraci těchto programů v zahraničí.Dodávají také hromadu příslušenství a pokud nevíte co a jak,pan Uvíra vám rád pomůže. Můžete si o radu i napsat na pda@usa.net . Neuspokojí-li vás nabídka programů na našem trhu , podívejte se třeba na http://www.winfiles.com/ ,kde naleznete skoro všechny programy, které je možno sehnat.Jsou tu seřazeny do několika kategorií a určitě si vyberete. A nebo můžete jít na http://www.windowsce.com/ kde je programů ke stažení také dost, ale orientace není tak jednoduchá,Tak že nevíte do poslední chvíle pro jaké zařízení je aplikace určena. Toto je jen výběr stránek,které mám vyzkoušené.Nejsou tedy všechny, ale budu rád,když pošlete další.A klidně k nim doplňte i komentář. Informace na této stránce nejsou reklamní taháky ale pouze mé zkušenosti ! sstopar Máte nějakozu oblíbenou stránku? Napište ! mailto:sstopar@mujmail.cz